事實上做原子彈並不一定要懂核物理，像美國曼哈頓計劃負責人葛樂佛將軍，就是一位土木工程軍官，其對核物理的瞭解，一定還比不上劍橋大學理工研究院畢業的唐君鉑。在會中，蔣經國部長亦示意唐氏暫保持緘默，唐氏乃隱忍未再發言。吳大猷是中國最早兩位諾貝爾獎得主李政道、楊振寧的老師，美國詹森總統的科學顧問賀尼克看到吳大猷也自稱弟子，故堪稱台灣知識界領袖人物。

1949年國府在大陸撤守之時，知識份子幾乎全面倒向毛澤東，而至國府兵敗如山倒，對蔣介石而言，印象是太深刻了。吳氏既是知識界的領袖，蔣介石、蔣經國也得罪不起；吳氏既然反對，「新竹計劃」當然就揠旗息鼓再說。研製核武以自保的構思，不意在內部就激起不小的反對聲浪。唐君鉑立即與柏格曼商議，於呈報二蔣後，於民57年(1968)間，在中山院內增設化學研究所(註十四)，從事化學戰的研究，亦可作為後備的報復力量。而核武計劃，事實上已騎在馬上，而且在進行之中。

幸吳氏祗反對核武，未反對原子能研究。蔣介石乃依吳氏建議，將中山院內之核能研究所，劃歸行政院之原子能委員會，而由唐君鉑，另編擬設置一座研究用核反應器的計劃，也就是民59年(1970)的「桃園計劃」。「桃園計劃」事實是把原來系統性的「新竹計劃」拆散，分段執行，規模上也縮小一些。桃園計劃的主體是一個4萬仟瓦功率研究用重水反應器，改向加拿大核能公司採購，費用是美金400萬元。和加拿大核能公司簽訂購買合約的時候，唐君鉑堅持不祗買一座反應器，還包含反應器的設計、建造、安裝、運轉等整套技術知識(know-how)在內。

所以核研所選派了38位各門各類的科技專家，前往加拿大核能公司參與設計製造工作。而後與加拿大人員一同回到台灣的核能研究所，建造並安裝這座反應器。桃計反應器於民61年(1972)1月臨界運轉，台灣不祗邁出了核武正式的第一步，中山院核能研究所也正式具備了自力興建核反應器的能力。緊接著和法國合作的鈾燃料棒元件製造廠完工，其他核武試爆所需的高爆炸藥、高速照相、爆炸模擬等相關技術，也陸續成熟。

到民65年(1976)，核研所的科學家，已經在實驗室內，完成了自乏燃料(註十五)中提取鈽金屬的程序與方法。於是一個名為「新新計劃」的鈽提煉先導工廠，也在核研所內興建完成而成功運轉。這是核武的關鍵性一步，最後就是核彈試爆了。不過走以色列的路子，也並不一定非要試爆。這時，蔣介石在世時興建的核能一廠及核能二廠，也到達快要安裝爐心燃料棒的時候。美國感覺到台灣核武發展太過快速，而且潛力又相當雄厚。美國國務卿季辛吉徵得福特總統同意後，訓令國務院台灣事務科科長李文，專程赴台，聯同安克志大使向國府表達嚴重關切。

註十四：

化學戰研究，是柏格曼教授的本行，亦係以色列強項之一。柏氏曾推介不少以方專家前來中山院化學所協助推展研究項目。唐君鉑二公子唐嘉濱，即赴以色列魏玆曼研究院進修，並獲博士學位後返國入化學所工作，卓具貢獻。

註十五：

乏燃料(spent fuel或irradiated fuel)指反應器(或原子爐)中已燒過而汰換下來的燃料棒。但乏燃料不像煤炭燒過後成為煤渣，還是富含如U-235，Pu-239，U-233之類放射性物質，可以回收使用。乏燃料雖自原子爐中取出，不再燃燒了，但乏燃料中仍殘存放射性的衰變性能，會繼績產生少許餘熱，故乏燃料一般要存放在水池中，有賴水池中的水來降溫，以策存儲安全。 （待續）