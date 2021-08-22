雖然各方都預料甘尼（Ghani）政權在美國撤軍後支持不了太久，但阿富汗局勢變化之快仍令人瞠目結舌。從攻佔第一個省會城市扎蘭季（Zaranj）開始，塔利班的回歸只用了9天就進入首都喀布爾，並於4天後宣布恢復「阿富汗伊斯蘭酋長國」的國號。

塔利班進城後的表現也令人驚訝。高層命令聖戰士們不得進入民宅，預期中的報復、劫掠、公開殺戮…等人道主義災難並沒有發生。各地雖傳出零星衝突，基本上維持穩定。通常武裝革命都會出現動亂、暴力與流血，聖戰士們能嚴守紀律，非常難得。

上台後，原教旨主義的塔利班表現出世俗化傾向。首次的公開記者會，塔利班強調他們和20年前已經不同，宣稱大赦前朝官員，不追究親美人士責任，尊重婦女權利，並且允許女子接受教育。不過，塔利班雖表達意向，能否落實還要觀察。經過20年西化教育成長的喀布爾人，已經和保守的伊斯蘭傳統產生巨大的價值觀差異，磨合期將很長而且不容易。

塔利班的回歸雖然出奇快速，但並未完全控制全境。阿富汗族群複雜，仇恨積累甚深，各派系談判還在進行，動盪或內戰的可能性仍不能排除。

無論如何，阿富汗形勢的變化已經改變了當地的地緣政治格局。美國總統拜登非常清楚的表明，從阿富汗撤軍是為了因應與中國的競爭。以下分析阿富汗變局對美中競爭的影響。

形勢發展對中國有利

到目前為止，阿富汗形勢的發展對中國有利。這可以從兩個面向理解：一個是對美國不利的部分，可以緩減中國承受的競爭壓力；另一個是中國本身可能獲得的實質利益。

喀布爾意料之外的快速淪陷，帶給拜登政府巨大的公關災難。大使館人員搭直升機撤離的視覺效果，讓人聯想到當年的西貢時刻。機場撤離行動造成難民的喪生，更是讓人怵目驚心。各方質疑美國只顧自己，拋棄盟友。而拜登之前曾強調這種事不會發生、阿富汗政府軍能抵擋塔利班攻勢，則顯示拜登政府的失能與情報部門的嚴重誤判。

這造成美國兩個層次的信譽折損。第一個層次是拜登政府。歐洲盟邦已質疑美國遵守承諾的可信度、質疑美國提供的安全保障、質疑20年阿富汗行動的意義，也不滿美國未與盟邦商量就決定全面撤軍的「單邊主義」。影響更大的部分是美國非西方世界的盟友，他們擔心類似事件發生在自己身上。這將衝擊拜登聯合盟邦抗中的競爭策略，但影響多大，要看事件發酵的結果。

第二個層次是美國的情報部門。在阿富汗誤判，表示在其他地區或領域也會誤判。而美國情報部門正受命調查新冠病毒起源。雖然實務上情報誤判經常發生，各國情報單位都有誤判紀錄。但這次誤判錯誤太大，大幅降低美國情報部門的可信度，未來發布新冠病毒起源報告如有歸責中國的部分，對中國的壓力將減輕。

在中國的實質利益上；阿富汗有大量尚待開採的資源，包括銅、金、鋰與稀土礦。不過周邊鄰國包括俄羅斯、土耳其、伊朗、巴基斯坦都虎視眈眈，中國會獲得一大塊，但無法獨享。

有機會獨享的是基礎建設部分。阿富汗重建需要基礎建設，這是中國強項且願意提供貸款。另一個競爭者是印度。印度在阿富汗其實著力頗深，基礎建設投資額約30億美元，比中國還多。但印度與巴基斯坦是對手，巴基斯坦支持塔利班，印度則支持甘尼，塔利班上台是印度重大的外交挫敗。塔利班發言人舒海爾（Suhail Shaheen）已經表示，他們不會反對印度完成在阿富汗的基礎建設項目，「但是，我們不會允許任何國家干涉阿富汗事務，或利用我國領土達到對抗其競爭對手的軍事目的」。

以上雖然都是大餅，但對中國更大的利益是市場。和平穩定的阿富汗可以連結巴基斯坦、伊朗、伊拉克、土耳其，以及塔吉克、烏茲別克、土庫曼等中亞國家，也是進入中東國家的大門。真正意義的「絲綢之路經濟帶」就是指這個大市場。打開這個市場，是中國2010年選擇在南疆的喀什，而不是在北疆，成立經濟特區的目的。

中國是否能吃得到這些大餅，要看塔利班是否能讓阿富汗成為和平、穩定、統一的國家，以及是否對中國友善。前者要看塔利班的努力，後者則要看中國的操作。

中國或將推動國際承認「阿富汗伊斯蘭酋長國」

中國推動「絲綢之路經濟帶」成效不如「海上絲綢之路」，主要原因就是阿富汗與周邊地區的動亂。只要有恐怖攻擊威脅，經濟建設就很難推動。例如巴基斯坦雖號稱中國老鐵，但境內巴基斯坦塔利班、俾路支解放軍等反政府組織經常發動恐怖攻擊，讓「中巴經濟走廊」的建設進展不如預期。

阿富汗境內情勢更為複雜，東伊運、基地組織仍在活動，依據中國外交部的資料，在阿富汗的恐怖組織已增加到了20多個。塔利班雖承諾不會允許任何人利用阿國領土威脅別國，但意願是一回事，能力是另外一回事，要搞定各路英雄好漢並不容易。

比較可以樂觀的理由，是塔利班9天就攻佔全國的驚人成果。這表示塔利班將較甘尼政府更能有效的控制阿富汗。雖然阿富汗派系與族群複雜，40多年戰亂的厭戰情緒，還是有機會讓各方放下堅持，共同追求和平的未來。

至於塔利班執政後是否會對中國友善？答案是肯定的。不過這中間有經過轉折。

相對西方國家紛紛派遣專機撤離僑民的倉皇失措，中國沒有動作，似乎老神在在。其實並非如此，是中國公民早就撤離阿富汗。

阿富汗塔利班被多國視為恐怖組織或激進的武裝暴力集團，並與東伊運關係密切，中國原本並不樂於交往，希望甘尼政府繼續執政。因而在拜登政府宣布從阿富汗撤軍後，多次指責美國不負責任。

但中國對阿富汗形勢的理解較西方更為深入，是最早體認阿富汗將很快變天的大國。6月底，中國外交部即提醒在阿富汗的公民利用國際商業航班盡早離境。當時喀布爾情勢並不緊張，以致部分華商還認為撤僑是因為新冠疫情的緣故，回應並不踴躍。中國大使館因而在7月29日，再次提醒中國公民儘快撤離。此時塔利班崛起態勢已經明顯，中國公民大都離境。在塔利班進入喀布爾時，依據當地的自拍視頻，阿富汗華商只剩下必要留守的十幾位。

因此，雖然中國外交部宣稱駐阿富汗中國大使館仍在運作，但只剩下幾位外交官，領事業務在8月10日起即轉由巴基斯坦使館代管。官網則持續更新，20日還貼出通知，請在阿公民（包括港澳台同胞）未向使館報備者儘速聯繫。

中國對塔利班態度轉變的重要轉折，是7月28日王毅在天津會見塔利班政治委員會負責人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）。雖然類似會晤已有多次，但公開卻是第一次。尤其地點是前兩天王毅與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）會晤的同個大廳，巴拉達爾坐在雪蔓的同個位置，王毅穿同一套西裝。兩張同個角度拍攝的照片對比給人強烈暗示：中國視巴拉達爾與雪蔓為同等地位。

這是個非比尋常的禮遇，表示中國判斷塔利班將很快掌握政權，並樂於與其發展關係，否則不會在甘尼政府仍執政時冒這麼大的外交風險。這也解釋了中國為何急著在29日，再次提醒公民儘快撤離。此時中國對塔利班進城後是否溫和理性，以及聖戰士們是否能嚴守紀律，並無把握。

中國以不干涉內政為原則，誰在阿富汗執政，中國並不在意。中國在意的是要有個和平、穩定與統一的阿富汗。因而中國推動阿富汗的和解，希望各派系自我克制，也鼓勵塔利班奉行溫和穩健的宗教政策。塔利班進入喀布爾後出人意料之外的和平理性，背後是否為中國下指導棋，目前缺乏資料佐證，但中國對塔利班的表現是高度肯定。

有能力提供貸款並協助基礎建設，是中國在阿富汗擴增影響力的有力籌碼。塔利班如有心建設國家，必須爭取大國支持，而在英、俄、美相繼在阿富汗鎩羽而歸後，大概也只有中國這大國還有興趣敢在阿富汗冒險。印度則基本上出局。不過中國同時也保持戒心，8月9日在寧夏舉行大規模的中俄「西部•聯合-2021」演習，就有維護地區穩定，防止阿富汗在美國撤軍後發生動亂及戰爭的用意。

在塔利班表態視中國為「阿富汗的朋友」，歡迎中國參與阿富汗重建後，塔利班執政就符合中國利益。中國現在外交動作頻仍，外長王毅已分別與俄羅斯、美國、巴基斯坦、土耳其、英國、義大利等外長交換過意見，表達中國對阿富汗的立場。如果阿富汗形勢保持穩定，各方談判後能順利組成新政府，中國或將推動國際承認「阿富汗伊斯蘭酋長國」。不過西方國家同樣動作頻仍，歐盟已召集各國外長緊急會商，G7也將舉行線上會議。這是否會成為美中競爭的另一個戰場，值得繼續關注。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※