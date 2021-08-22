昨天是「國際流浪動物日」，諷刺的是，也是154隻貓咪的斷魂日，地點在台灣高雄。

海巡署21日在安平外海查獲一艘走私漁船，上面關有為數不少的各種類貓咪，海巡署將貓咪移交給農委會動植物防疫檢疫局高雄分局後，防疫局人員將這些貓咪全數處以人道安樂死。

防疫，大家都瞭解，但有這麼必要急速｢銷毀｣麼？這些都是生命耶！不能找地方先安置、待檢疫程序完成後再處理？沒問題的就開放認養、有染疫危險的再安樂死不行嗎？有人發起「一人一信給小英」救喵星人行動，總統的臉書也被灌爆，相信總統不會不知曉，但沒有用，晚間傳來，154隻貓咪已經全部安樂死，人類的任何判決都沒這麼快。

小英總統不是很愛貓嗎？高雄市長陳其邁競選時不是抱著貓裝暖男嗎，發生在你轄區怎麼就裝聾作啞了呢？原來他們愛貓也是政治。

貓咪死得冤，死在台灣的中元節，人類造的孽卻要動物去承擔，就如同美國在阿富汗捅的樓子，卻要阿富汗人民去承擔一樣，人走私卻要貓死，什麼邏輯？為什麼不重罰走私者，讓他承擔所有的檢疫費用？事在人為，端看什麼心態罷了。

如果連小貓的生命都如此漠視，老百姓打不著疫苗一點也不稀奇。反正一切的一切都為了政治。

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