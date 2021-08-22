就在8月19日這天，阿富汗塔利班政權宣布成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」(Islamic Emirate of Afghanstan)，短短一周內全世界的焦點在阿富汗。因為誰沒有想到塔利班能夠以秋風掃落葉之姿迅速占領首都喀布爾，更不用說這美國苦心經營20載強推「美式民主」扶持的阿富汗政府迅速潰敗，最終「西貢淪陷」的畫面迄今仍在喀布爾國際機場持續上演著。歷史是一面很好的鏡子，從1975年的南越到今日2021年的阿富汗，美國將甩鍋霸權主義發揮著淋淋盡至。

自二戰後，美國謀求領導和控制世界的全球戰略經歷了多次調整和變化，隨著1991年蘇聯解體冷戰結束，美國成為世界單極超級強國，它將其霸權主義發揮到極大化，同時進入21世紀，美國的單邊主義橫行。為了國家自身利益到可不經聯合國組織而單獨出兵攻佔阿富汗和伊拉克等國，但只要發現苗頭不對無利可圖之際時就會立馬「甩鍋」走人，因此稱之為美國式的甩鍋霸權主義一點也不為過。

看看曾經的南越到今日的阿富汗，台灣鄉親們是否也似曾相識呢？1949年國共內戰國民黨軍兵敗如山倒美國本來要放棄蔣介石國民黨政權，因為1950年韓戰救了退守台灣的國民黨政權。隨著國際局勢的詭譎多變1979年中美建交之後台灣當時又再次歷經被美國準「甩鍋」的狀況，但美國為了保障其東亞地緣的戰略格局依舊以國內法推出《台灣關係法》作為給予台灣方面的保障。

因此今日當全球都在指責美國政府甩鍋阿富汗之際時，只有民進黨政府輕描淡寫忽視輕輕放下，孰不知過去這些年民進黨「一邊倒」貼向美國的行為已經造成兩岸關係緊張，但這些行為真能換得到美國永久保證支持保護台灣嗎？從1975年的西貢到2021年的阿富汗歷史告訴我們是不可能的，美國的甩鍋霸權主義只是程度大小罷了，但今日民進黨政府最不負責任的是將台灣2300萬同胞綁上美國霸權主義遏制中國大陸興起這條賊船上。這也造就了近日「今日阿富汗，明日台湾」在島內議論紛紛。但試想，兩岸之間本是一家人同屬一個中國都是華夏子孫，為何我們自己的命運要與美國綁定在一起任憑其踐踏，為何不能與大陸與我們的家人在同個屋簷下好好討論磋商共謀振興中華共謀兩岸共榮。

總之，不管是「今日阿富汗，明日台灣」抑或是當年的1975年西貢2021年阿富汗等等，美國的甩鍋霸權主義不斷在世界出現，從今日阿富汗就是一面最好的照妖鏡，台灣鄉親我們也有自己選擇的權利，那個最佳的選擇兩岸和平共榮融合發展。(作者為中國文化大學博士研究生)

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