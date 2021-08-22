從沒看過這麼快速的執行力，前天抓到走私，隔天立即將走私物全部銷毀，多少判了死刑、罪孽深重的殺人犯拖了幾十年也沒執行。

愛貓人士向總統陳情，總統深夜在臉書發文表示難過、痛心，並喊要修法。很好！總統也認為法可以修，也就表示目前的法規有改進的空間，沒有立即｢銷毀｣的急迫性，那為什麼不能手下留情，暫時先放下屠刀呢？

感覺上總統喜愛貓犬比關心人命來得重要，美國總統的愛犬死亡馬上發文哀悼；農委會將154隻貓安樂死也馬上表示難過、痛心，然而國內因疫情死亡八百多人，卻沒聽見總統喊過一聲痛心！如果總統真的打心底裡愛貓，就應該設法挽救貓咪的生命不是嗎？可見這154隻貓在總統眼裡真的不如美國總統的一條死狗。

法律是人訂的，這個黨上台後定了許多莫名其妙的法，封了前朝的黨產、併了前朝的機構、看不順眼的電視台說關就關，法在他們眼裡是何物，看自己高興罷了！

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