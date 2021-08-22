極端氣候（包括洪水、乾旱、冰雹和極端溫度），已成為人類面臨最嚴峻的挑戰之一。近來全球各地頻頻出現極端天氣如德國、西歐、中國、印度、土耳其、英國和瑞士等相繼出現狂風暴雨，美國加州則出現攝氏54.4度 高溫（用電量大增），許多區域甚至出現極端事件併發慘況，不僅造成人命嚴重傷亡，也影響糧食生產及品質（溫度升高會導致食物腐敗和污染）。尤其COVID-19疫情讓問題更加雪上加霜。

聯合國報告也指出，氣候變遷和極端氣候事件是導致最近飢餓人數增加的三大主因之一，未來整個人類的生產方式、生活方式很可能發生根本性變化。農漁業由於高度依賴氣候，致使極端氣候對糧食和農業系統構成重大風險（如產生新的害蟲、病原體，每增加攝氏1度，昆蟲造成作物損失就會增加10%到25%），以目前狀況人類將愈來愈難生產足夠全球所需的糧食，加以投機炒作，助長糧價升高，糧食進口成本增加（預估2021年全球糧食進口成本將上升12%），讓許多國家苦不堪言，恐導致更多的社會、政治動盪及氣候難民（Climate refugees）。如何提高全球農業系統對氣候變遷的適應力及復原力，將決定未來全球糧食危機是否再臨。

極端氣候正在改變農漁業傳統活動，海洋生態系統及海洋生物的棲息地亦在惡化，一些海洋疾病的爆發也與氣候變化有關，影響深遠。由於全球農業多屬小規模生產者為主（占總量的80%以上），許多地區的農漁民應變的能力明顯不足，生計受到嚴重衝擊。要想擺脫看天吃飯，穩定糧食供應的關鍵在於強化農漁業的復原力（Resilience），簡言之，即農業系統應對氣候挑戰的能力包括：承受衝擊的能力、適應不斷變化風險環境的能力，以及在當前系統不再可持續的情況下進行轉型的能力。具體作法如：採取氣候智慧型農業方法（CSA）；研發適應力強的新作物品種；建立準確的農業災害監測暨預警系統；推動水循環利用；確立產品的可追溯性；善用農業資訊共享平台；增強復原力的基礎建設；搭建安全網（更好的作物氣候保險制度、農民的醫療保健服務，以及快速有效的救災復耕計劃）；實施綜合蟲害管理（IPM）等等。值得一提的是實施CSA方法，具可持續提高農業生產力並改善收入、增強對氣候變遷影響的抵禦能力並減少溫室氣體排放等優點，然而想要落實則需要政策、跨部門整合及新技術的導入。

台灣剛結束半世紀以來最嚴重的乾旱，許多農地被迫休耕減產，吃足苦頭。近來更是遇豪大雨即成災，農損達上億，成為許多地區民眾揮之不去的夢魘。而政府編列數千億前瞻基礎建設計畫預算中，「水環境建設」即編列高達2508億元，承諾台灣可不缺水、不淹水、喝好水、親近水，如今基礎建設滯後，綠美化的形象工程卻大躍進，根本禁不起極端氣候的考驗，執行成果備受外界質疑。為了民眾的生命安全及國家的永續發展，身為民意代表不能只顧著護航，監審機關更應主動查處，不能任官員爭功諉過，畢竟沒有萬年的執政黨！

在極端氣候已成常態的情況下，農漁業需要更大的復原力來應對源自經濟、環境、社會和政治的衝擊和挑戰，至於復原力則需透過適當的適應性治理（ AG）來實現。為此政府應將適應氣候變遷納入國家糧食和農業政策，儘速制定適應氣候變遷的農漁業政策、法規、經費及時程，認真務實來推動，畢竟沒有復原力，農漁業就無法永續發展。

台灣穀物多數需仰賴進口，易受疫情、氣候等影響，為了顧好台灣人的肚子，官員不能老想靠花錢，擺平農業災害及產銷失衡帶來的民怨，應加強糧食供應鏈對極端氣候的應對機制及建立農業的復原力，將農場視為生態系統進行管理，幫助農民在自己的土地上採用可持續的耕作做法，才是應對極端氣候的良方。

（作者為農漁經學者）

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