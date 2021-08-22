8月17日，國民黨主席選舉登記完成，確定由江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源4人角逐黨主席之位。隔日，民進黨秘書長林錫耀在民進黨中常會中，丟出一份來路不明的數據，表示朱立倫與江啟臣的票數比是7：3，說明朱立倫比較被看好。但，仔細思考，可發現林錫耀丟出的數據疑點重重，且心懷不軌。

首先，民進黨為何如此關注國民黨主席選舉？這是國民黨自家事，關民進黨何事？當然，這攸關到民進黨未來將與誰來對決，因此民進黨必須得關注國民黨主席這場選舉。林錫耀說：「當國民黨選出新任主席，也就代表選戰結束，就極有可能在立法院、公投上出招，民進黨要預作準備未來一定有必要的攻防」。說明了國民黨主席選舉也在民進黨攻防的戰略考量之中，因此民進黨在國民黨主席選舉中，必定出招擾亂。

其次，民進黨此時丟出一份數據，表示朱江得票比為7：3，多數人支持朱立倫。但是，這份數據可信嗎？不知其來源，亦不知其根據，再加上提出此數據者為民進黨，合理推測民進黨有心操作國民黨內部選舉，透過來路不明的數據，使國民黨陷入混亂，意圖勾起國民黨主席候選人彼此矛盾，達到破壞國民黨團結，因此這份數據理當不可信，若無任何依據及來源，那這份數據可謂「假民調」。

再者，同天（18日），有媒體做網路民調，顯示有40.8%的民眾支持江啟臣；38.8%的民眾支持朱立倫。其中，支持江啟臣且為國民黨籍者有55.48%；支持朱立倫有國民黨籍者有29.9%。由此可見，按照這份媒體民調來看，完全跟民進黨所公布的相差甚遠，直接說明民進黨提出之數據，毫無可信價值，亦露出民進黨欲藉此分化國民黨之馬腳。

最後，既然知道民進黨所提出之數據為「假民調」，則必須進一步思考其內容導向為何直接忽略其他候選人，只將朱立倫與江啟臣納入比較之中？又，民進黨所公布之數據為何以此作為結論？想必其中當然有眾多考量，這些考量必須由讀者仔細思考。確定的是，民進黨欲透過「假民調」，勾起朱立倫與江啟臣之間的矛盾，其最終目的就是分化國民黨，讓國民黨內鬥消耗能量，最後坐享漁翁之利。

（作者為國立政治大學歷史系碩士班研究生）

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