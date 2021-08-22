在國內AZ、莫德納等疫苗短缺的情況下，行政院長蘇貞昌突然指示國防部對入伍新兵規畫快篩及疫苗施打，讓各界，尤其是役男及其家屬質疑蘇揆此舉是像香蕉過剩，讓國軍官兵吃香蕉一樣，強迫新兵打高端疫苗，非常惡劣。

其實，拿水果過剩，讓國軍猛吃消貨這等事，來對比要求新兵打疫苗的存心，還是好的；我倒是覺得，民進黨政府這回似乎替高端疫苗找到了更近更便捷的第三期人體試驗族群，高端大可不必遠道到南美巴拉圭做三期人體試驗了。

雖然行政院、中央疫情指揮中心面對各界的質疑時做了「不會強迫」新兵打疫苗等的解釋，但這些解釋的不合理程度，可能連民進黨人都不相信。像蘇揆22日說，國軍施打疫苗列為最大的優先與考量，蔡總統也希望國軍受到最好的防疫保護。國軍打疫苗列最大優先本就是基本的治國常識，不必浪費口舌說，可是實際上，蘇揆有沒有讓國軍優先打疫苗呢？沒有！

國防部召集新兵入伍是按每年例行的計畫進行，如果政府真的把國軍弟兄或新兵列為接種疫苗的最大優先，那麼在接到國外運來的疫苗時，就應優先為新兵預做保留存底，才不會弄到今天人家質疑政府是否藉此逼迫新兵打許多人有疑懼的高端疫苗。

對於「是不是要強迫新兵打高端疫苗」的說法，中央疫情指揮官陳時中解釋得很模糊，除了難以釋疑之外，還真有點打臉蘇貞昌、蔡英文的味道。陳時中這麼說：「有什麼疫苗就打什麼疫苗，不會強迫，但你選擇的品牌到貨速度慢，就比較慢打」。但蘇揆不是說了，國軍施打疫苗可是列為最大的優先與考量，而且總統也說了，怎麼陳時中還敢說，新兵若選擇其他品牌的疫苗，還得等？這算什麼優先？

再說，陳時中說「不會強迫」新兵，這是不食人間煙火，絲毫不知軍營裡的實況，讓人懷疑陳時中當年究竟有沒有入伍當過兵。軍隊講求「絕對服從命令」，沒有所謂的「強迫」。上級的要求合理，是命令；長官的要求不合理，是磨練，這當中沒有人會說是強迫，入伍新兵對於長官的要求沒有不服從的空間。

所以蘇揆下令國防部給新兵打疫苗，國防部再下令全軍訓練中心給新兵打疫苗，這些都是命令，各部隊、各中心的長官接到這樣的命令就會要求新兵趕快打疫苗，沒有人會說是強迫。眼前只有國產高端疫苗有現貨，新兵當然只能打高端了。

至於敢不依上級要求打高端的新兵，會遇到什麼狀況，眾多年輕人在網路上的留言，像是「不強迫，然後不打的在營休」、「不打高端，沒有榮譽假」、「每個連隊比施打率、績效，輔導長會很拚的」等，即可窺知一二。如果出現這樣的後果，新兵打疫苗到底算不算被「強迫」呢？尤其是，保護力未明的疫苗貿然在軍中做人體實驗，到時若出現疫情破口，影響了國軍戰力，這責任該由誰扛？誰又擔得起？

（作者為資深媒體人）