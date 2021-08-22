「反共」是很夯的政治正確口號。在今日的台灣，很多人「反中」但可能不好意思說出口；但換成「反共」就絕對佔據道德高地，人人鼓掌。「反共不反中」也成為某些政治人物用來掩飾自己反中懼中的面具。

然而，說著要反共的人，真的知道自己在說什麼嗎？你真的在反共，或只是直覺的口腔反射動作？或說，反共只是掩護「反中」的障眼法？某些人只是用反共的姿態在爭取政治利益，骨子裡根本「愛共」愛得半死？（因為有中共在，他們選舉就永遠有素材可以打）甚至還有些原本不反中也不反共的人，因為看到綠營靠芒果乾選贏了，很想投靠又不好意思髮夾彎，就拿「反共不反中」當作煙幕彈，想要兩邊討好。

說實在，反共不反中是很困難的。邏輯上，這兩者可以分開—中國絕對不等於中共—但現實上，一個不「共」戴天，對中共所有政策發展只會說「他們不民主所以都沒意義」的人，如何接觸現在的中國大陸，如何進行兩岸交流？您走進大陸一步，每個機構、組織、法令措施，都是共產黨制定執行的，每個重要據點與組織都要中共領導的政府核准。如果你反共反到底，那恐怕就得老死不相往來。然而，台灣做得到嗎？這跟反中有何不同？

在我這一輩（五年級後段）成長的歷程，還是受到反共教育浸淫的。「共」字就是「共匪」的簡稱。「反共復國」、「消滅共匪」的教育標語漫天蓋地，「仇匪恨匪」還是軍中每天呼口號的內容。小學生寫作文不知如何結尾，就寫一段「消滅萬惡共匪，解救大陸同胞」即可。而多少破壞民主、限制自由、戕害法治的政策，都可以在「反共」的大旗下暢行無阻。這就是可笑的反共時代。這也讓從小聽著反共口號長大的筆者，現在聽到反共就想吐。

在那將中共視為叛亂團體，認定兩岸還在內戰狀態的「動員戡亂時期」，反共反到腦殘，也沒有關係。因為反正兩岸不相往來，「三不」政策牢牢地卡著台灣人民與大陸人民之間的交流。但在今日，這麼多的台商、台生在對岸發展；即使在兩岸暫停官方交流的今日，台灣對中國大陸的貿易順差依然有780億美元，比去年同期增加200億美元。請問，您怎麼可能不相往來？你又怎麼可能跟自己痛恨，念茲在茲要「反」的組織，一直打交道？

更核心的問題，是很少人把「反共」的定義弄清楚。

我們來看看「反共」這個詞的意思。反共的「共」字，指的是什麼？是共產主義？是所有與共產主義沾上邊的左派思想？全世界共產黨？中國共產黨？共產主義政權？中共領導下的中國？共產黨所有附隨組織？支持或不恨中共的所有人士？還是說，反的不是共產主義，而是專制極權？「共」有這麼多可能的涵義，您反的是哪個？

有人說，反共是指徹底反對「共產主義」。但共產主義的內涵非常廣泛多元，馬克思主義、左派思想，一直是世界各地勞工運動、青年反體制運動的重要基礎，在1990年代台灣的各項社運學運，都是以左派自稱。孫中山先生還曾經說過「民生主義就是社會主義，又名共產主義」。中華民國憲法前言就規定中華民國是基於「三民主義」而建立之民主共和國，憲法中的基本國策更有強烈「生產工具公有化」的共產主義精神。請問，您要反「共產主義」的哪一部分？司法院大法官釋字445 644兩號解釋，甚至將集會遊行法與人民團體法中，禁止傳布「共產主義」的規定宣告違憲，認定共主義也是一種受憲法保障的思想價值。可見反共的「共」不該是「共產主義」。

反「共產黨」？要知道動員戡亂時期結束，對岸的中國共產黨及其政權，並不是我們要消滅對抗的目標。而台灣合法承認的政黨之中，還包括「台灣人民共產黨」以及「中國國家社會主義勞工黨」。共產黨在美國（Communist Party USA）、法國、日本等民主先進國家，同樣是合法政黨，甚至在議會取得席次，在地方有執政地位。所以「反共」也不可能是反一切的共產黨。

也許反共的人所要反的，只是對岸的「中國共產黨」。或說，反的不是「共」，而是「專制集權」的政治體制。那這樣似乎就合理得多，但那就不是反共，而是反集權專制—因為共產黨或共產主義都有可能符合民主價值的要求。用「反共」這個詞，徒增困擾。更可能把所有跟中國大陸接觸，主張和平的人都打成「共」（或舔共），而使得反共變成政治鬥爭工具。

「反共」的「反」字，學問更大。反共，是說單純地對共產主義意識形態不表同意？是說絕不與中共接觸？是要用各種手段消滅共匪？是如余英時先生那樣，在共黨倒台之前不踏進大陸一步？還有，這個「反」的強度有多高？是單純的「意見不同」（類似英國「工黨反對保守黨」）的那種反，還是誓死敵對，相互消滅，像是動員戡亂時期「仇匪恨匪」的那種反？

如果您不是「仇匪恨匪」的那種反共，而只是對大陸地區的政治體制不表贊同，不要在台灣適用那個體制。那就算自認反共，還是可以與對岸的人民交朋友，依然可以去求學、工作、投資旅遊，更可以繼續兩岸交流。只要堅持在中華民國自由地區仍然該實施自由民主憲政秩序的人，不管他與中國大陸有多少交往，他如何看待中共政權，都不該成為「反」的對象，都不該被扣帽子、污名化。

至於自己的夥伴去大陸投資，與中共幹部把酒言歡，但是在台灣成天拿著「反共」大旗批判別人親共，那就更等而下之了。連自己在反什麼東西都不知道，卻動輒罵人親共舔共，那和威權時期成天扣人「匪諜」的帽子，有何不同？

「反共」是一個光譜，也有著多層次的複雜意義。但太多人沒有想清楚「反共」的定義，只是隨口念個反共咒語，就咒罵任何願意與對岸和平交流的人。這樣根本不能溝通，因為不同定義下的「反共」根本是雞同鴨講。有鑑於此，反共這個詞，恐怕要更謹慎地使用。或許「反專制」、「反併吞」，會遠比「反共」這個模糊不清又造成混淆的詞，更能避免不必要的仇視，並減少不良政客操作鬥爭的空間。

台灣現在該做的，是要確保憲法上的「自由地區」（台澎金馬）全體人民，都生活在自由民主憲政秩序之下，絕不接受專制政體的統一，也不在台澎金馬以反共為名去復辟動員戡亂的紅色恐懼。這樣就夠了。被濫用的「反共」，只是扣帽子的工具而已。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）

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