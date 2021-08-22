海巡署高雄查緝隊19日在台南安平外海，查獲新北巿籍「順」字號漁船走私俄羅斯藍貓、布偶貓等154隻名貴寵物貓。（資料照片）

「國際流浪動物日」當天，154隻走私寵物貓遭到安樂死，引發輿論爭議。蔡總統承諾修法，希望讓個案更符合人道精神；行政院長蘇貞昌也呼應說日後會檢討如何更符合人道，然而究竟是法令不合時宜，還是行政怠惰，值得商榷。

從法律觀點來看，《動物傳染病防治條例》規定，從國外帶貓進來，必須要實施檢疫，而未進行檢疫的話，檢疫機關可依照情節做出必要的處置。依該條例第34-2條，必要處置包括依國際動物檢疫規範，採取安全性檢疫措施，或延長動物隔離期間、施行診斷試驗、補行預防注射或治療措施。

另外也可以通知輸入人或其代理人限期補正必要的文件；無法補正者，得將應施檢疫物予以退運或撲殺銷燬。154隻走私貓咪，當下貨主及貨源不明，根據《走私沒入動物及其產品處理作業程序》，禽鳥類及非保育類動物經查緝機關通知防檢局，施行安樂死與消毒密封。

換言之，農委會防檢局稱未檢疫的走私貓可能有疫病，不得不安樂死，否則可能危害國內動物安全的說法並沒有問題，係依法執行公務。

再從執法手段，《動物傳染病防治條例》訂出4個必要處置方向，未檢疫的動物似乎不該被處以唯一死刑。今年6月，海委會披露海巡署查獲走私漁獲事件，船上1隻美國貓交由防檢局施打疫苗及晶片，引爆政府帶頭違法的爭議，防檢局稱是「船長的貓」，海委會也隨即刪文，如今1天內處決154隻寵物貓，執行是否操之過急，徒留爭議。

制定平衡而有效的政策是政府的責任。蔡政府慣用道歉化解危機，小英這次深夜臉書發文表示難過、痛心，把問題甩鍋給「目前的法律規範」，但修法不是遮羞布，更不該現在才有所省悟！