阿富汗政府從8月初起，短短十幾天丟掉十餘省會，總統加尼（Mohammad A. Ghani ）在8月13日親臨前線勉勵政府軍，14日與美國國務卿布林肯通話，15日夜即匆匆搭機出逃塔吉克並最終抵達阿聯酋。加尼政府如此戲劇性的崩塌，被許多人比擬為1940年代末國民政府在內戰中的潰敗。更多人把阿富汗親美政權的垮台與美國支持的南越阮文紹政府在1976的滅亡相提並論，還有人想到也曾有條約與邦交保障的台灣，在1971年與1979年兩度被美國「拋棄」，因而發出「今日阿富汗，明日台灣」的哀嘆。

美國力圖抑制「今日阿富汗，明日○○○」論

但是這樣的哀嘆，很快就被另一種聲音「打臉」。反對者認為「今日阿富汗，明日台灣」大錯特錯者在於阿富汗對美國早已不重要，這是歐巴馬執政時越來越明白的事。從歐巴馬到川普再到拜登，三屆政府雖然黨派與政見不同，但撤出中東「無限戰爭」（Eternal War），將戰略重點從「全球反恐」轉向「大國競爭」，具體對手從蓋達、伊斯蘭國重新轉向中國、俄國，則是共識。若然，針對中國的「印太戰略」與「自由民主陣營」怎麼會沒有台灣？阿富汗哪裡能跟台灣相提並論？

但美國似乎也很擔心台灣，甚至像是立陶宛、南韓、東協各國與東歐中小國家。看著美國投資數百億美元、經營20年扶持的「現代化」新政府與新軍隊如此不堪一擊；而美國與北約卻不斷提前撤軍時程，美國民意對本國長期援助甚至損失巨大的盟友越來越不重視，不免寒心。為此美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於17日出面強調，華府對盟國與「伙伴」有神聖的（sacrosanct）承諾。似乎這樣還不太夠，拜登總統18日媒體專訪再加碼，還搬出北大西洋公約第五條，聲稱北約條款對日本、韓國、台灣都適用，全力為一切可能的「棄○論」滅火。拜登此言又被擴大解釋，認為等於美國正式放棄「戰略模糊」，對台灣改採「戰略清晰」，反倒呼應了早前立法院長游錫堃的「台海有事、台美建交」與「台美必定建交論」。

阿富汗上演政權崩潰已非第一次，阿富汗被稱為「帝國墳場」也非浪得虛名。但2021年8月15日阿富汗共和國的戲劇性潰敗，絕對是國際關係史重大的地標性事件，其意義不亞於韓戰爆發、南越淪亡、蘇聯敗出阿富汗，與俄國兼併克里米亞；而比兩次海灣戰爭、聯軍推翻利比亞、敘利亞戰爭更為重要。

也正是因為韓戰爆發，美國才放棄對華「靜待塵埃落定」政策，決心轉向支持台北；因為南越淪亡，加強支持台灣與韓國等親美東亞新興工業國，把自己在「東亞」的落魄，改造成在全「亞太」的一哥。阿、台在地緣政治歷史上都具有重要價值與重大意義，否則不值得大國甘冒風險，軍資糜費，又屢頒檄書。硬要說「台灣不是阿富汗」，形同說小布希是戰略文盲，出兵阿富汗、伊拉克是匹夫兒戲。這種形同白馬非馬的主張，等於以今日之美國反對昔日之美國，或可以壯輿論，但邏輯紊亂，不足為戰略指導。

國際政治有戰略支點，但沒有海誓山盟

主張台灣當然不是阿富汗，就如同說橘子不是蘋果，大象不是氂牛；一個是陸鎖國，一個是海島國；一個人均產值兩千美元，一個人均產值突破三萬，要列舉差異，實在多不勝數，但未免太過廉價。認真論證「今日甲國，明日乙國」的是非，倒是應該效法拜登總統的方法，排比甲乙兩地在不同時空條件下，對不同行為者的戰略價值。只是拜登在訪問中的論點勢必出於宣傳，只能涉及對美國有利的部分，但不便啟齒、意猶未盡者還非常多。如果不是，拜登與美方高官何必急於爭辯，不惜暴露了華府的戰略焦慮？

地緣政治分區圖。（圖/作者張登及提供）

我們已經明白，美國在蘇聯垮台、伊朗實力增強之際，因紐約恐襲而進取阿富汗，進而進軍巴格達，絕非僅是布希家族的榮譽問題，也不僅是為雙子星大樓而復仇。從鴉片戰爭前一年（1839）英國為與俄國競逐中亞而侵入阿富汗開始，阿富汗就是西方列強插旗東亞與中東的重要支點。阿富汗地處現代國際體系強權「爭極」的路口，正是伊斯蘭、斯拉夫、南亞與東亞四大區的交會處（參閱下圖）。四大區的區域強權如能主導此一支點，即有可能成為具有顯著優勢的跨區域超強，問鼎全歐亞大陸。英國當年殖民南亞而亟欲北進，俄國囊括中亞與西伯利亞而盼南下，甚至納粹德國也曾要插旗此處。美國組訓聖戰士，拖垮蘇聯後直接前來建立親美「現代化政權」，西扼伊朗、北阻俄國、東制「帶路」、南控油區，也符合事理。台灣地處東亞、北美與南太三大區，並連動斯拉夫與南亞，顯然也是戰略支點。

歷史上同是戰略支點的地方還很多，但不僅戰略區域會隨大國實力升降與科技發展而變化，大國利益也會因實力與其民眾興趣的流動而變化。在這裡，戰略支點可能受寵若驚，也可能懷璧其罪，被海誓山盟所欺騙。支點要勇敢，更要發揮戰略審慎，以避免經常像塔利班，要接受「置之死地」的考驗，道理在此。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）

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