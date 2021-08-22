前行政院長陳冲受訪表示，如果股權主管機關行事皆依國際上公營事業治理原則，就不會對奧運金牌選手「麟洋配」的廣告代言有些光怪陸離的發言，也不會強要公營事業適用公務員法規。一言以蔽之，政府當股東，也要有規矩！對此筆者深表贊同。筆者長期主張公營事業應盡速民營化，落實「市場機制、公司治理」，矯正「不公不私」球員兼裁判的畸形體制，更別說國營事業作為執政黨政治籌碼的長年弊病。

眼看地球暖化危機告急，2050年前淨零碳排是國際共識（也是蔡總統的承諾），政府對於高碳能源政策卻不動如山，筆者想到了台灣電力公司-我國實收資本額最大的「公司」（第2名是2593億元的台積電）的角色。台電自1946年成立至今，除了少數獨立電廠及再生能源業者外，台電壟斷發電（輸供電及配售電）業務，可說是能源政策唯一的執行單位。台電早於民國75年成立「環境保護處」，照理說環境永續已是台電的DNA。然而，面對地球暖化的危機，台電的表現令國人失望。

台電「公司」雖有董事會與經營團隊，但從台電的《台電環境白皮書》清楚可見，其主要「任務」僅是「配合」執行政府「燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%」（下稱532政策）的能源布局及「114年非核家園」。筆者在《減碳八成靠石化燃料？請鬼拿藥單》一文，指出石化燃料占比高達八成的532政策，淨零碳排不可能達標；而綠電發展尚在學步，此時無論擁核或非核，都還沒有貿然停用核電的奢侈。身為能源專家的台電董事們，對於超高碳排加非核的能源政策卻照單全收，台電董事可真好當！

然而，台電董事爾祿爾俸取自納稅人，《公司法》規定，董事除了需負「善良管理人」之注意義務，也要對股東之外的「利害關係人負責」。台電董事本該基於專業，即便想破頭也要設法在「減碳廢氣」、「以核養綠」、「再生能源」、「節能」找尋解方，此時卻消極墨守「增氣」、「廢核」政策，究竟還有什麼本錢引領台灣渡過能源轉型的「寧靜革命」，難道不覺得捉襟見肘嗎？所造成地球難以回復的損害，董事責任更難辭其咎，按此來看，身為台電董事可真不好當！

令人遺憾，這種選擇「配合政府政策」、過一天算一天的思維，非台電董事、獨董所獨有！我國以中研院為首的研究單位（包含工研院）也均未能具體分析、大聲疾呼，指出現行高石化燃料占比、廢核的能源政策實在無法因應逐年加劇的減碳壓力及2050淨零碳排目標。專家本該為民做諤諤之士，當政府不願採納諫言，一是辭職，二是緘默不言。可惜台電（與中研院等高階研究單位）選擇了明哲保身的噤聲不語，連叫醒政府的勇氣都沒有。在野黨也沒能扮演好應有的監督角色，引領人民走回減碳的正途！

對此筆者期盼台電董事（包括董事長楊偉甫先生），縱使受制於經濟部長官（股東）指示，仍應「知難而進」指出「國王新衣」的窘境。筆者建議台電董事長召集董事會盤點政府能源政策缺失，並以淨零碳排為唯一目標，擬定2030、2040、2050之能源轉型白皮書。

研究顯示，提升風電（至25%）、太陽能（至25%）等低碳能源均是解藥，特別是地熱有至少調高至30%能源占比之可能（台電應傾全力協助探勘）；而燃煤、燃氣只是危害的大小有別，對於減碳都是毒藥，應盡速歸零；如有必要，核電重啟、續用都是選項！借鏡南韓，至少要到2060年早已淨零碳排後，核能才「可能」功臣身退；現今減碳模範英國也續用核電、以核養綠。為了下一代的福祉，台電董事應在進退失據之際有所取捨。

台電董事應知任何一個執政黨都只是流水的官，假如台電缺乏專業判斷的擔當，受縛於執政黨短視的能源政策泥淖，筆者認為，董事們唯一能做的就是盡早決議通過提案民營化-留下電網等配電作業外，發電業務就交給有減碳意識更具競爭力的民營企業去服務人民。

（作者為律師、法學教授）