台灣民意基金會在6月下旬的民調顯示，民進黨的政黨支持度降至22.6%，創近5年來的新低；7月下旬，該基金會另一份民調結果再度狠打了民進黨政府一巴掌，蔡總統的威望陷入膠著，受訪民眾贊同與不贊同蔡英文政策者僅差距0.2個百分點，對於蘇內閣的不滿意度則逼近50%，飆出史上新高，數據顯示「蔡蘇體制」陷入執政困境。

由於明年底的地方選舉在即，中央執政的表現對於綠營不利，而國民黨執政的地方縣市整體表現不差，倘若綠營在地方選舉中崩盤，對於兩年後總統與立委選舉肯定會造成更大的負面影響。面對即將來臨的選戰壓力，在執政團隊民意支持度下滑的情況下，民進黨各派系為求延續政治生命，近來開始策略結盟，動作頻仍。一向以團結自詡的民進黨，開始針對自家內閣上演一幕幕窩裡反的逼宮劇碼。

然而最為弔詭之處在於，原本由當權派的英系結合蘇系所形成的「蔡蘇體制」，在施政乏善可陳經不起民意考驗之下，英系選擇切割蘇揆，並吹起攻擊的號角。政治的現實，莫過於此。針對行政院發放五倍券得先繳1千元的決策，英系立委十人共同發聲明主張「全民免付」，為此行政院被迫低頭，取消先繳1千元的決定。

然而英系立委並不滿足，更擴大戰果，積極結合正國會、湧言會立委，要求中央疫情指揮中心與高鐵公司研議常態化增班次來進行疏運，並呼籲各部會的振興方案皆要以「便利」為原則，方便兌現。這些主張或建議雖與民生福祉有關，但綠營相關派系主要還是考量在民怨高漲的現況下，為免重蹈2018年地方選舉綠營大敗的覆轍，黨內派系要角才針對蘇內閣頻頻出招，政策綁樁的用意昭然若揭，棄車保帥的企圖不言而喻。

儘管腹背受敵、四面楚歌，蘇貞昌仍不失為翻雲覆雨的江湖老手，以今日之我否定昨日之我，又有何妨？只要一皮天下無難事，何須為政策負責下台？更何況巧言善辯又深具權謀的蘇揆，哪會不懂得安撫派系之道？

他利用南巡嘉義的機會，向開炮的英系大老陳明文送上3份大禮：五分車延駛高鐵及串連故宮南院、茶業改良總廠南遷嘉義、確定了台灣南北雙故宮，在加碼演出給足了陳明文面子與裡子後，料想有助於緩解英系對蘇內閣的攻勢。

不僅如此，蘇揆善用一手給利、一手樹威的兩手策略，日前他打破慣例，在沒有內政部長陪同下，接見8名新任縣市警察局長，在民調下滑之際高調宣示自己大權在握。

面對禍起蕭牆的派系逼宮行為，作為當權派英系共主的小英總統不可能不知情。在閣揆保衛戰與政權保衛戰之間，她必然選擇後者。問題是，誰能夠接替閣揆，以使民進黨的聲勢止跌回升，她未必已有定見。外傳桃園市長鄭文燦繼任閣揆的機會極大，但其市長任期到明年1月才滿半，否則市長出缺仍須改選，小英應不會冒此不必要的風險。在此之前，她導演一齣群狼鬥餓虎的大戲，只是為轉移民眾的目光，可別把怒氣化為箭頭對準她呀！

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授）