阿富汗戰爭以悲劇結束，美國與阿富汗都遭到殘酷打擊，更平添國際社會動盪不安因素。無論從區域穩定、國家安全、反恐、人類福祉、人道的角度，盡速有效控制阿富汗局勢，維持區域穩定，是所有「利害關係者」的共同責任，美中兩大強權若願意展現大國責任，共同處理阿富汗危機，致力於管控、降低風險，應為各國所樂見。

中美有意維持穩定的關係

拜登執著於美中「全方位極端競爭」，因而加速了阿富汗悲劇的發生，他急欲脫離有「帝國墳場」之稱的阿富汗，以集中軍力、資源部署到印太地區，強化核心威嚇力量，遏止中國的挑戰與擴張，但未料到塔利班短短11天就如閃電般席捲阿富汗，拜登及美國外交遭逢空前挫敗，美國信譽受到沉重打擊，阿富汗問題若惡化，恐怖主義可能捲土重來，西方國家更是忐忑不安。

自從拜登就任以來，堅持強權戰略的競爭路線，全面嚇阻中共擴張，使美中關係陷入最低潮。但在這次重大國際危機中，雙方出現了難得的交集，也就是穩定阿富汗局勢，防止阿富汗成為恐怖主義溫床符合雙方共同利益。更有甚者，客觀形勢表明，美國需要中國協助協調塔利班，以順利完成撤離工作，北京也積極與塔利班協調，讓美國能順利撤離。

多年來中國一直低調、積極處理阿富汗的問題，並在阿富汗政府與塔利班之間採中立立場，小心翼翼避免過度介入阿富汗內部事務，以免重蹈蘇聯及美國陷入「帝國墳場」的覆轍。中國基本上扮演「促進者」角色，主要目標在確保阿富汗政府拒絕支持以新疆為目標的恐怖組織，同時創造有利形勢推動在阿富汗的「一帶一路」建設。

美中整體戰略目標及國家利益並不一致，大陸外長王毅在與美國國務卿布林肯通話中也數落美方，不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中國正當權益；另一方面又指望中國支持配合美國，國際交往中從來不存在這種邏輯。但雙方對維持阿富汗的和平穩定、政權和平轉移及建立包容性政府的立場是一致的。到目前為止，阿富汗首都喀布爾秩序仍未恢復，但美國撤離工作平順，中共發揮了積極功能。

阿富汗危機何時解除，目前仍難以預料，但雙方至少在阿富汗事件上保持了開放、合作的態度，而北京也沒有趁著美國危難時落井下石，表現了大國的風範，也證明了美中在競爭、對抗中，仍有合作的空間。

美新任駐中大使透露玄機

另外，拜登日前悄悄宣布將任命前國務次卿伯恩斯出任駐中國大使，深孚眾望的伯恩斯是資深職業外交官，預料參議院將可順利通過任命。這項人事案傳聞已久，雖不令人感到意外，但發布時機顯有玄機。伯恩斯在美中關係仍處低潮，美國外交因阿富汗陷入動盪時期出使北京，象徵了美中關係的重要性，以及當前美中雙邊關係先力求維穩，戰略競爭其次。

過去幾任美國駐中國大使都是外交建制派外的政治任命，伯恩斯的任命案得到華府外交圈普遍認同。前國安會亞洲專家麥艾文表示，美中兩國在意識形態加劇競爭下更難展開高層對話，這次伯恩斯的任命，反映拜登正尋求與北京溝通的新模式，他將成為美中關係的重要一員。

美中兩國曾因派駐對方的大使長期出缺，而被認定兩國關係交惡，7月間中國新任駐美大使秦剛赴美履新，上任後收斂起過去「戰狼外交」的風格，多次公開亮相或發言頻頻向美國遞出橄欖枝，強調中美兩國合則兩利、鬥則俱傷。

中美關係進入結構性對抗階段，外界觀察中美關係也習慣從衝突面切入，如3月的阿拉斯加美中戰略對話，7月初的美國副國務卿雪蔓的天津行，媒體偏重雙方的對立與敵意，卻忽略雙方化解歧見、建立共識的努力。

世局詭譎多變，美中關係仍充滿變數，拜登是否能安然度過阿富汗危機？美中全面戰略競爭的路線是否會調整？雙方在台灣議題的歧見等都會影響兩國關係的走向，但從美中處理阿富汗危機的態度與作為來看，中美有共同意願維持穩定的雙邊關係應是合理的推斷。