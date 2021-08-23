離館時，我在服務台取了「桃園城市故事館」的簡介翻閱，發現「憲光二村」距此不遠。於是，在請教志工研究生後，依指示路線步行約十五分鐘，轉至大同路的巷子內。很快，我便來到位於明德路上的「憲光二村」。

「憲光二村」建成於民國五十六年（西元一九六七年），當時為擁有乙種三十戶、丙種七十戶的平房連棟式眷村。民國九十五年（西元二○○六年），「憲光二村」住戶遷往鄰近「眷改」而成的「陸光新城」；同年十月二十六日，「憲光二村」經桃園縣政府公告為「歷史建築」的眷村。

「憲光二村」是全台灣「國軍老舊眷村」中，唯一獲得保留下來的憲兵眷村，也是目前桃園市三座被全村保留的眷村之一。原先，龜山區的「精忠五村」也有希望被保留為「眷村博物館」，但並未成功；因此「憲光二村」，就成了龜山區唯一被全村保留的眷村了！

「憲光二村」不僅是電視劇《光陰的故事》取景拍攝的地點，連國片《鬥陣ㄟ》也跟進於此取景拍攝，甚至在此地舉行了「開鏡儀式」。這樣的機緣，大大提升了「憲光二村」的知名度，成為熱門的國軍老舊眷村。

而民國九十五年（西元二○○六年）的「桃園眷村文化節」，也選中「憲光二村」，作為活動的場地之一，且活動中的「全國眷村研討會」也在此舉行。這次研討會引發了全國眷村保留意識，促成了關心「全國眷村文化保留」的各界人士串聯成聯盟，「憲光二村」也因此得以在歷史上留名了！

目前所見，「憲光二村」全村是由村底的ㄈ字形一棟，以及前排「一」字形的七棟（其中四棟與ㄈ字形等長）的眷舍，整齊排列構成；除了少部分有二層閣樓外，多屬平房。村內左側，還有三棟四層樓的公寓式「職務眷舍」；這三棟後期建築，約為民國六十二年（西元一九七三年）至六十三年（西元一九七四年）間，陸續增建的部分。

如此的眷村建築，在「憲光二村」中，形成新式樓房眷舍與老舊平房眷舍，截然對比的型態，默默地反映了時代變遷的痕跡。村中一棵大榕樹，植於職務眷舍後方，正對應著與ㄈ字形等長四棟的舊眷舍；這樣的空間，形成了一個小型廣場。而大榕樹旁的邊坡護牆上，有著木條木板製成的國旗圖案；但如今已殘破斑駁，似乎是無言地面對著歷史的過往雲煙。大榕樹樹幹垂下兩條繩子，綁著一塊木板做成的簡易鞦韆──令人想起當年，這裡大概是村民聚會地點與兒童嬉戲的地方。

「憲光二村」一進大門即見首棟長平房眷舍的屋牆，其上有標語，寫著：「起得早，睡得好，七分飽，常常跑，多笑笑，莫煩惱，天天忙，永不老」；這具名由「大同社區理事會製」的標語，顯然富含著養生的哲理於其中。

民國九十八年（西元二○○九年）八月起，「憲光二村」由桃園縣龜山鄉公所（今為「桃園市龜山區公所」）「代管維護」；但必須每半年再向國防部申請一次，才能繼續行使「代管維護」權。因此，若欲來村參觀，就必須先辦理申請，經准許後，方得依規定時間前往參觀；所以，它是屬於非正式對外開放參觀的「國軍老舊保留眷村」。

截至目前為止，已有大陸「湖北省荊門市掇刀區林鋪鎮大同村」組團前來參觀過；而且，是在「龜山區大同村」村長鄭清木的陪同下，進行「憲光二村」的導覽參觀。是否大陸人士來訪，皆須由台灣相關人士代為申請，可能還得詳問方知。

我來的時候，正好遇到影視製作公司進行錄影中，因而得以隨之入內參觀，其製作人蔡先生，還是前民視電視劇《嫁妝》的執行製作；由於我倆都成長於台灣南部，算是鄉親，彼此於是親切地聊了一下。這可說是意外的邂逅。

上網查了資料，得知當局規劃「憲光二村」，成為未來的「龜山區眷村博物館」。當然，「憲光二村」如何與目前的「眷村故事館」做出區隔，共同為保留國軍老舊眷村的工作盡心，也許仍須仔細思量了！

後記：民國一○八年（西元二○一九年）十一月，桃園龜山憲光二村，開始進行整修工程，預計三年後啟用為「移民博物館」。「龜山眷村故事館」現為「養雞協會」接手經營；民國一○七年（西元二○一八年）三月二十七日，我應邀演講「龜山眷話外一章──黑貓眷村」。（待續）