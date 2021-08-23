聖經上說：「公義使邦國高舉。」凡處處倡公益，行公益的國家或團體，必定興旺。反之，必將敗落。

公義使邦國高舉

人的一生，即使一貧如洗，尚能忍受，唯獨不公義之事發生在自己身上，而公義又無法伸張時，其痛苦有時可能是終身難忘的。

台灣司法不彰始終為人詬病，這些年雖有些改善。但論及司法，人民搖頭者居多。司法界俊彥甚多，你們為甚麼不能爭點氣呢？你們為甚麼不能爭點氣呢？讀法律，考司法官，進入法界，究竟所為何事呢？

咬文嚼字 情何以堪

有些法界人士，好像不食人間煙火，只會躲在法庭裡咬文嚼字。最近媒體競相報導，五年前一位湯姓男子在新北市三重市餐廳用餐，與一位翁姓男子發生爭執。

湯姓男子怒告翁傷害罪於法院，法院判翁無罪。湯姓男子大為不滿，乃至翁住處樓下縱火，致使翁家父母及親人共6人被活活燒死。湯犯歷經法院四度判死刑。

但最後在最高法院審理時，法官認為湯放火時，原本並沒有要將翁家人燒死，是屬間接故意殺人，而非直接故意殺人，將湯改判無期徒刑，免死定案。輿論譁然，世人譁然，台灣還有一絲公義嗎？翁家父母及親人，6人就這樣喪失寶貴生命，情何以堪！情何以堪呀！

切身感受 判決不同

我們不知道，這樣的慘案，如發生在法官自己身上，他們也會這麼輕易的，以這是間接故意殺人，讓犯人免死判嗎？答案可能會完全不一樣！

從前有位法官，對強暴婦女案，一律輕判，罰錢免入監，因為他認為食色性也。當時強暴案如分案由這位法官主審時，強暴犯都認為命好，遇到好法官，可免坐牢。後來不巧，這法官的女兒被強暴了，女兒整天要死要活痛苦不堪。該法官再遇強暴婦女案，一律重判。為何有此差異？因為這位法官親身經歷到了，人被強暴的痛苦，而不是食色性也一句話，可以帶過的。

台灣發生在1947年2月的228事件，政府雖一再道歉賠償。但家屬心中的苦毒，仍然無法消去。有次我去花蓮朋友家作客，有機會去她家院子裡，向她父親及大哥的墳前鞠躬。他們是228受難家族，當年公安人員去她家，將父兄帶走，就沒有再回來，再回來時已是兩具屍體，情何以堪。

他們心中的悲痛了無終日。大家一定要知道，228受難家族與不是受難家族，對228的感傷是截然不同的。所以我們司法人員在判案時，也一定要時時以受害人家屬的悲傷為念。像前面講到的這個湯姓男子免死凶案。被害人一家六口完了，幸福人生化為烏有，而兇手卻可在監獄裡，享受民脂民膏的奉養，安享餘年。天啦！公理何在？夫復何言？

槍不能打不準嗎？

我看過一個報導，就在柏林圍牆要拆除前，有人仍想越過圍牆投奔自由，被守衛士兵打死。後東西德統一後，這個案子被搬上法庭，該守衛士兵成為被告。法官問該士兵，嚮往投奔自由嗎？答嚮往。法官又問那你為甚麼將那些投奔自由的人打死呢？士兵說那是我的職責。

法官說，難道不能將槍瞄準得差一點，打不中投奔自由的人嗎？後法官判該士兵有罪。

這個例子或許有爭議，但有良心的法官與只會咬文嚼字的法官，是截然不同的，你說不是嗎？

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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