自2020年12月螞蟻集團上市失敗以來，大陸互聯網步入凜冽的寒冬，至今難以看到春燕。大陸官方不斷升級的監管措施，以及對各種網路平台的反壟斷調查，讓風光一時的互聯網行業有如「過街老鼠」，不僅相關公司的股價和市值狂跌，負面新聞更是接踵而來。全球投資者無不關注大陸官方這波整治互聯網行動，到底要持續多久，以及對大陸經濟將造成甚麼影響。

互聯網行業是大陸「彎道超車」歐美日最典型的範例，從千禧年左右仿效Yahoo、MSN的新浪、搜狐和網易等三大入口網站，接下來搜索引擎有跟進Google的百度。邁入電商時代之後，則有緊隨eBay、亞馬遜而崛起的阿里巴巴、京東，即時通訊則是騰訊QQ和微信，對陣美國的Skype和WhatsApp，再接下來的電子支付領域，大陸的支付寶、微信支付一飛衝天，普及率和用戶數已遠超歐美日的同業，其後在短影音、外送和共享平台之爭，大陸業者相較歐美同業毫不遜色。

大陸網路科技進步神速，對外而言，讓大陸在全球科技競逐之下能占有一席之地，對於大陸走向科技強國之路功不可沒；對內而言，歷經亞洲金融風暴、全球金融海嘯、中美貿易戰和新冠疫情突襲等一連串經濟動盪，電商、行動支付和各種服務平台刺激消費，在鞏固大陸內需經濟上扮演重要支撐角色。互聯網立下的這些汗馬功勞，大陸當權者理應記上一筆。

然而，互聯網行業的榮景卻有如走在鋼索上。與互聯網運營緊密結合的數據資料和輿論平台，是大陸當權者穩定政經局勢的兩個重要元素。大陸互聯網巨頭們動輒擁有數億用戶的個資，同時又提供用戶發聲的平台，一旦這些互聯網業者拿捏不當或難以駕馭之時，勢必引起大陸當權者的不安，以至於必須出手整頓，抑制其持續壯大。

馬雲去年11月底嘲諷政策的外灘演講，看似一個突發事件，卻可能是大陸當局長期對互聯網行業累積疑慮的一次爆發，成為大陸全面整頓互聯網的導火線，而近期滴滴出行挾著大量個資數據「逆風」赴美上市，更是直接踩到大陸當權者的紅線，推升整頓互聯網的巨浪來到高峰。

令人憂心的是，這次參與整治互聯網的單位，上自中共中央辦公廳、中紀委、網信辦等黨內權力機構，到人民銀行、銀保監會、工信部、證監會、市場監管總局、教育部等政府部會，乃至於各地方政府的監管單位，動員幅度之大、涉及領域之廣，實屬罕見，也意味著整個整頓的工作將更深入、更長久，對於大陸數位經濟發展埋下很大的變數。

展望大陸數位經濟和互聯網之未來，內外看法呈現兩極化。大陸意見領袖普遍認為，把「野蠻生長」的互聯網進行一次全面性的大整頓，可改善當前行業巨頭「贏者全拿」的商業環境，有利於大陸數位經濟的永續發展，讓更多中小型的新創互聯網企業可以生存和成長。

中國社科院經濟學家蔡昉指出，和所有的顛覆性技術革命一樣，數位經濟的發展自身不能解決廣泛分享的問題，不可避免會產生諸如阻礙創新、排斥分享和擴大差距等一系列問題，必須透過相對應的制度創新加以解決。蔡昉觀點一定程度反映了大陸知識界對政府整頓互聯網的主流意見。

大陸互聯網快速發展的結果，造就了許多的新貴階級，在境內外資本推升公司市值之下，創業者可以在短短幾年內一躍成為百億、千億富豪。但不可諱言，大陸經濟走向市場化的過程中，政府和民間依舊瀰漫「排商仇富」的氛圍，當互聯網被戴上擴大財富差距和排擠就業的大帽子時，也註定它將走上一條漫長「去污名化」路程了。

境外世界對於大陸政府整頓互聯網則是更多的悲觀和不解。最先反映的是資本市場，美國證券交易委員會（SEC）很快發難，要求在美國上市的中概股必須披露其國內的政治風險。

而稍早挺過中美貿易戰、科技戰的中概股，卻躲不過國內的政治「暗箭」。大陸政策和官媒一有風吹草動，投資人就有如驚弓之鳥般地拋售持股。過去多年以持有中概股為傲的華爾街巨鱷們，突然之間改變口風，不斷向市場表態其手中中概股所剩不多。當然，支持和理解大陸政府做法的也不乏其人，但「短空長多」已成大家共識。

過去二十年多來，在大陸政府鼓勵「雙創」、先試先行和稅收優惠等政策利多加持下，大陸互聯網行業享受了風光的「黃金時代」。但因政策而「興」，也必須承擔因政策而「衰」的風險，面臨一波波的整治行動，大陸互聯網行業恐需先放緩腳步，觀察政策風向，等待政策穩定後，再來調整發展方向。