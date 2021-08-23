又是一年一度的中元節，台灣各地都有祭拜好兄弟的普渡活動。令人好奇的是美國在台協會（AIT）也能入境隨俗，在新任處長孫曉雅與副處長柯傑民率領下「拿香跟拜」，展現了這些老美的務實。他們不僅備妥各種祭品，甚至還有大批美鈔紙錢和祝禱文，完全遵照傳統儀式程序祭拜好兄弟，讓許多台灣民眾感動。

記得去年此時，美國在台協會前處長酈英傑也曾率領所有職員祭拜，同時也準備了假的美金當作金紙。首先讓人感到好奇的是，在提倡環保的今天，政府早已規定各大寺廟禁止燃燒金紙多年，同時執行的非常徹底，難道在台協會會不知道嗎？

其次，中元節是星期日，讓這些老美能夠犧牲假期，集合參加非屬洋人的節日活動，可見其認真和慎重。不過老美拿香和燒錢紙，倒是讓人驚奇；因為西方人大部分是信仰基督教和天主教，教徒是不允許崇拜偶像和拿香祭拜的。難道這些老美到了台灣也改信佛教或是道教，要不然就是「無神論者」？

相信在台協會祭拜的對象，一定也包括了越戰期間美軍死於異地的58220個冤魂，以及伊拉克戰爭的4143人，和阿富汗戰爭的2448人。也因為這些冤死的亡魂，美國政府應當記取慘痛經驗與教訓，學會做到以下兩點：

首先是不要再以「美國老大哥」、「世界警察」或「正義使者」自居，先治理好美國國內的經濟，進而扮演好復甦世界經濟的火車頭，解決本土數十萬流落街頭的遊民問題；同時千萬不要再去干涉他國內政，甚至出兵入侵他國。

其次是處理好美國與中共和台灣的關係，不要再將台灣當作對抗北京的籌碼；在台灣海峽引發戰端，對美國絕對沒有好處，對台灣更是一場萬劫不復的空前災難。有關這一點，美國在台協會的責任十分重大；現在「燒金紙」沒有關係，不要到時候又要「燒文件」才好！

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