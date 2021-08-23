美國在台協會入境隨俗，農曆七月半，跟著台灣信眾，慶讚中元，舉辦普渡大拜拜。

AIT的祝禱文，文白夾雜，禮數作盡，不知何方大德撰寫? 新任處長孫曉雅領銜，一心虔誠讚中元，「敬備鮮花、素果、素三牲、酒禮、供品、金紙獻禮，供養十方孤魂有情眾生及本址建造過程中受傷生靈。伏願 庇佑眾弟子身體健康、家旺人和、出入平安、萬事如意。」

非常的入境隨俗，豈止是AIT該慶讚中元?美國白宮更該慶讚中元，敬備鮮花、素果、素三牲等獻禮，供養十方孤魂!畢竟，二戰以來，美國操弄霸權主義、動輒侵略他國，戰火蔓延，生靈塗炭，越南、敘利亞、伊拉克、阿富汗、拉丁美洲、非洲，十方異族孤魂及美軍亡靈，豈止百萬千萬?

祈願神明庇佑眾弟子出入平安、萬事如意，禮讚鬼神不如反求諸己，以萬眾生命、世界和平為念，徹底放棄惟一國以治天下、軍事力量主宰各國的主義。

且看星雲大師為世界和平的祈禱文：「人際之間的黨同伐異，導致了多少紛爭；種族之間的歧視凌虐，釀成了多少災難；宗教之間的排斥傾軋，造成了多少禍患；國際之間的交相爭利，造成了多少戰亂…。給世界和平吧!給眾生安樂吧!」

星雲大師以世界和平、眾生安樂的胸襟懷抱，美國何如見賢思齊焉?

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