美國國務卿布林肯8月22日推文透露與立陶宛外長藍柏吉斯通話，表達美方支持立陶宛因應區域挑戰及拓展與台灣關係的決定。我外交部對此表示歡迎。

其實布林肯致電立陶宛外長，主要用意恐怕並不是針對立陶宛與台灣發展關係，而是向立陶宛信心喊話。美國自阿富汗撤軍，造成阿富汗一夕變天。使美國的承諾受到國際質疑。

立陶宛最在意的，是美國能否繼續透過北約，協助立陶宛因應來自俄羅斯的威脅。為了討好美國，立陶宛不惜得罪中共，以表示支持美國最近發起的抗中同盟。

布林肯在阿富汗變天之後親自致電立陶宛外長，主要目的恐怕是重申美國對立陶宛安全的支持與保證，不會出現「今日阿富汗，明日立陶宛」。

事實上，美國說支持立陶宛與台灣發展關係，那只是支持雙方發展非官方的實質關係，並不包括含有政治意味的「台灣代表處」。

歐盟與美國實力堅強，對中共的抵抗力也比較強。但是迄今都沒有同意我方代表處以「台灣」為名。立陶宛人少國小，卻自願做前鋒敢死隊，直接挑戰中共。雖然美國及歐盟口頭上支持立陶宛，實際上卻是在觀望立陶宛的下場如何。

我外交部可以對美國力挺立陶宛表示歡迎，但是心中要明白美國與立陶宛真正在玩什麼遊戲。

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