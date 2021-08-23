阿富汗變天，30萬美式裝備大軍不戰而降，美國拜登總統怒斥阿軍，不願為政府賣命。

的確，打仗是要賣命的。政府如果平時不挺軍人、不收軍心，戰時如何要軍人賣命？大國領袖因此無不盡力表態敬軍。俄羅斯總統普丁尤為箇中好手，經常利用各種時機向老兵致敬，為殉職的戰士掉淚。讓軍人覺得，為國家犧牲生命是值得的。

我們的政府呢？

8月23日，總統府官網貼出總統行程：早上去打高端疫苗。然後呢？然後就沒有了。但這天是823砲戰紀念日。63年前，許多國軍英勇官兵，用他們的生命與鮮血，保衛了中華民國，保衛了台灣。難道不值得總統到英烈祠、國軍公墓，或至少在推特上，為他們講兩句肯定的話嗎？

政府挺高端已經到了匪夷所思的地步：改規則、換審委、鋪天蓋地宣導、總統親上第一線示範，是否有官商勾結或利益輸送，民間傳得沸沸揚揚；然而我們仍支持總統挺國產疫苗。台灣需要國產疫苗，絕對正確。

但是，台灣難道不需要軍人嗎？重要性是要透過比較來理解的。世界上絕大多數國家沒有自己的疫苗，但沒有幾個國家沒有自己的軍隊。如果總統在那麼重要的戰爭紀念日裡將時間花在挺特定疫苗，卻對國軍陣亡的英雄們毫無表態，那麼唯一的理解，就是這個政府不重視軍人。

既然如此，戰時軍人會為這個政府賣命嗎？

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