2021年8月16日英國牛津大學醫學院暨附設醫院感染科醫生莎拉沃克教授(A. Sarah Walker)發表了一篇預印本論文在牛津大學的官網上，引起了國際媒體的廣泛報導。研究結論顯示，雖然完成兩劑接種疫苗的人，相較於未接種疫苗者，其被Delta 病毒再次感染的機率較低，但一旦被感染後，其出現症狀機率和再次把Delta病毒傳播給其他人的能力(基於病毒尖峰數量同樣高的科學證據)，與未注射疫苗的人相類似。基於兩劑疫苗不能降低Delta病毒的傳播鏈，因此科學家擔心，恐無法實現群體免疫的初期理想目標。

牛津大學的這項研究是根據 70萬名英國人，超過300萬次的PCR測試數據而來，英國國家統計局將其列入調查計畫的一部分，也是迄今為止最大一項特別針對 Delta 變種病毒的疫苗有效性研究，Delta病毒是英國自今年5月以來，感染民眾的最主要病毒。由於這些突破感染者（也稱脫逃感染，是指當打完兩劑新冠疫苗，等待一定時間產生完整保護力以後，又再次被新冠病毒所感染時而稱之）在咳嗽或打噴嚏時會「噴灑」出和未注射疫苗者相同高數量的病毒，加上多項研究早已經表明，病毒載量較高的患病者，其傳播病毒的可能性較大，於是就更加深了今年秋天必須注射第三劑疫苗的科學論點。然而，完成兩劑疫苗接種和未接種疫苗者的體內病毒最高載量雖然會達到相似水平，但兩次注射疫苗者可以更迅速、精準的地清除這些病毒(亦即持續體內高病毒數量的時間較短)，所以科學家還無法精準地知道到底會發生多少傳播(R值)，但可以確定的是在預防死亡和重症住院方面仍然非常有效。

輝瑞和牛津的兩次疫苗注射分別可以降低82%和67%再次感染Delta病毒的機會，雖然輝瑞疫苗在注射後的初期，對 Delta的預防有效性較高，但由於其保護力下降的速度較牛津疫苗來得快，所以在完成注射的5個月後，兩種疫苗就會呈現出同等的保護水平，沒有差別。

研究人員更進一步，將2020年12月至2021年5月前的結果與2021年5月後至2021年8月的結果進行了比較，在5月前是 Alpha 病毒占主導地位，5月後才換成了Delta病毒。互相比較之下，赫然發現，打完兩劑疫苗再次感染了Alpha病毒的人，其噴出的病毒數量要比沒打疫苗的人低很多，而且較少出現症狀。但Delta病毒就大大不一樣了，疫苗擋不住病毒在體內攀升，因為完全接種疫苗的人與未接種疫苗的人具有相似的「病毒載量」高峰值。這就意味著就算打完兩劑疫苗，當被Delta再次感染後，同樣有可能繼續傳播病毒給其他人，且同樣會出現咳嗽或發燒等輕微症狀的情形，只是你被再次感染的可能性比較小而已。

這篇論文給了我們非常重要的兩點啟示：一、盡可能讓更多的人接種疫苗，絕不只是70%或80%就可以了，因為群體免疫已經不可能，而是應該要向100%盡量靠近。二、強烈建議對易感群體（是指容易被新冠肺炎感染的人群，泛指年長者、有慢性病者、免疫力低下者等等，雖然這些族群都列為疫苗優先施打對象，但由於其免疫反應較弱，因此都是注射同樣的疫苗，但其所產生的保護力卻遠遠不及年輕人，所以更應該施打第三劑）進行第三劑的疫苗注射，就像目前在以色列發生的那樣，當然全面注射第三劑更好。英國政府也正在等待其科學顧問的最後決定，將進行秋季第三劑疫苗的接種計劃，且該計劃將與流感疫苗接種計劃同步進行。

總的來說，愈來愈多的證據表明，注射兩劑疫苗後在降低重症、預防死亡率方面要比降低感染、降低傳播率的效果要好得很多。所以，基於接種疫苗仍然不會阻止突破感染和傳播鏈，因此，柯文哲市長打算購買第三劑疫苗的決定，是合乎剛剛才發表的科學證據，只是屆時台北市民如果連第二劑都還沒有打到，或甚至年輕人連第一劑都沒有打到時，又該如何呢？（作者為陽明大學兼任教授、佛光大學講座教授）

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