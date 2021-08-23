說到八二三砲戰不得不提提吉星文，八年抗戰開第一槍的將領。

民國26年7月7日，日本駐屯軍藉故士兵失蹤，要求進入宛平縣城搜查遭拒，在當晚於盧溝橋打響第一槍的，就是團長吉星文，掀起八年抗戰序幕。

當時日軍有6萬之眾，奉命守成的西北軍自不是對手，吉星文一聲令下，招募了500名敢死隊，趁夜向日軍摸去，這就是著名的「大刀隊」，日軍聞風喪膽，減緩了對華攻勢。

吉星文沒死在抗日戰爭上，卻隕歿於國共內戰，就是今天，63年前的今天，也是第一槍，不，是第一砲！砲戰剛開始，吉星文在去餐廳途中突然遭到漫天彈雨攻擊，隨行兩位副司令當場殞命，素有「吉大膽」之稱的吉星文原想堅留現場指揮，然因流血過度而被部下抬至後方避難，3天後不治，年方51歲，真個是「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟。」

民進黨素來心中沒有八二三砲戰，綠委還說是國民黨跟共產黨的戰爭。沒有古寧頭、沒有八二三，哪來的現在台灣？哪來的民進黨？總統在致詞時說，「63年前為了守住自己的家園，台灣人民不分先來後到，軍民一心，終於擊退威脅，這場戰役的勝利，就是最好的證明。」是不是受到阿富汗事件的影響而有了憂患意識不知，至少她應該明瞭八二三「同島一命」的真正內涵。

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