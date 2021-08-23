70年來，蘇聯與美國先後進駐阿富汗。阿富汗山脈嶙峋，氣候乾燥，人民窮困，但為何兩大列強先後在該國扶植螟蛉政權？除了其地緣戰略地位重要之外，阿富汗是世上少數低度開發的礦藏寶庫，兩大強權難說沒有染指的企圖。2017年阿富汗總統甘尼與美國川普總統通電話時，就主動提起合作開發礦產，做為鞏固阿美關係、尋求經濟獨立的途徑。

自美國2001年進入阿富汗後，地質學者在美軍持槍戒護下進行礦產調查，隨後美國地質調查所於2002、2006、2007年前後發表3份公開報告，確認阿富汗礦產多樣且豐富。阿富汗的首都喀布爾周邊就是著名巨型銅礦所在地，94個礦體，黃銅礦與斑銅礦脈交織於白雲岩與大理岩中，儲量達6億6千萬噸；再往西南方向，火成岩體中有豐富的的銅、鐵、鉛、鋅礦。

另方面，阿富汗東北角有金礦與鐵礦，北邊的平原區有原油（16億桶）與天然氣（0.4兆立方公尺）。另外還有鉻、銀、鎳、汞、紅寶石、綠寶石等礦藏。近年更發現豐富的稀土礦和鋰礦，分別是製造手機與電動車電池所必須的礦物，阿富汗國安學者宣稱該國礦產總值高達1兆到3兆美元。

此刻美國退出阿富汗，權力真空，中共在「一帶一路」的既有布局下極有可能左右逢源，順勢進入。2015年與中共在阿富汗南方的巴基斯坦啟動「中巴經濟走廊」（CPEC）計畫，建設港口、公路、鐵路、油氣、電力系統、光纜通道和經濟特區等。走廊的起點始於新疆喀什，終點在巴基斯坦的瓜達爾港，藉以保障中國的波斯灣石油供給和運輸安全，兼具促進中國大陸西部地區與中亞、南亞和中東國家的貿易往來功能。

「中巴友誼公路」東起新疆，貫穿喀喇昆崙及喜馬拉雅山脈，直達印度洋濱的瓜達爾港，已於2020年7月底正式通車，成為巴基斯坦最大的高速公路。另方面，瓜達爾新國際機場也已於2019年11月正式開工。

對於嗷嗷待哺的神學士政權而言，國境之南的阿富汗已有現成合作成功案例可循，萬事俱備，只待東風。事實上神學士叛亂團體原早已在各處挖礦產，籌措資金，嘗過甜頭，現在正式建立政權，理應繼續發揚光大。

其他列強國家當然不會坐視，將想方設法保持其影響力，在金屬與能源市場上取貨及獲利。因阿富汗與新疆的少數民族，如維吾爾人，既有血緣上的親密關係，也有相似的宗教信仰，而且塔利班神學士更為激進，有可能同情「疆獨」分子而暗助，中共當然要防備「養小虎、遺後患」，而西方國家也必然以民主自由為名，在相關事件上見縫插針，推波助瀾，從總產值上兆美金的礦產中分一杯羹，所謂「匹夫無罪，懷璧其罪」，低度開發的礦產資源是阿富汗的希望所寄，也可能是災難所由。

（作者為國立台灣大學地質科學系兼任教授）