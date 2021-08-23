因為疫情，政府要振興經濟，最近的決策已經從五倍券轉變成直接發振興券，但是把發現金的決策排除在外。最大的理由是券可以限期消費，現金怕老百姓存起來，無法達到振興經濟的效果。但以經濟學的角度來看，發券跟發現金，最後的結果是一樣的，因為人類具有經濟理性。

經濟理性讓每個人會思考最小成本，最大效益，做最佳的選擇行為，用錢態度上則精打細算，將每一塊錢花在刀口上。例如升斗小民，量入為出的生活，常斤斤計較，雖不至於每一塊錢打24個結，也要勤儉持家。對富有的人們來說，不會捉襟見肘，用小錢不用考慮太多，但花費金額到某一程度，還是得考量成本效益。尤其是企業家，規畫如何使用資源進行生產，如何將產品賣得好價錢，背後也是算盤打得很精。

考量發券或現金，政府的支出要1千多億元，需總預算來支應，最終的負擔者還是老百姓。不是我們這一代還，就是下一代要還。經濟理性會戴上透視眼鏡，跨時整體計算下，就不會產生任何效果。然而，完全理性當然不可能，人會短視近利。不考慮未來償還問題，則可進一步如下分析。

受疫情衝擊，經濟困頓下，很多生活過不去的人家，拿券與現金也都會一樣。因為一到手，都會立刻把它花掉。如俗語說的：「生食都無夠，哪有通曝乾」。對一般生活還可以的老百姓，給券與現金還是一樣。因為券也是要用在刀口上，則以購買日常生活用品居多，這個就是「替代效果」，並沒有辦法達到振興經濟的目的。

對於富有的人來說，發券與現金，還是一樣，因為他本來就花錢不需考慮太多，也不須存起來，因此拿到券後就把它花掉，這樣有最大的效用。反而是因為5千元的券，他可能覺得無所謂，沒有注意之下，放到過期，喪失振興券的振興作用。

然而當一般人收到5千元的現金或券，因為是意外之財，還是有某種程度的振奮作用，有些人就會把一部分花在平常不會用的地方，不論是犒賞自己或家人，買些嚮往以久的物品。但多花多少，這個部分券跟現金還是一樣。當年發消費券，刺激的效果會好一點，因為當時是2008年金融海嘯後，過年前發券，人們收到是當成紅包。有過年的喜悅下，消費的氣氛比較濃，自然會花得比較多。

券或現金有個不一樣的地方，就是消費限制。如果是現金，錢要花在哪裡都可以，拿來付房租、水電、網路、學費，沒有任何的阻礙。可是如果是券，要花在有可以收券的地方，那麼經濟理性的思考就是如何花券才不會浪費？則這個券就不會到早餐店、小吃攤，而是到連鎖或便利商店，一次購買多樣的東西或是如寄杯般，慢慢消費；或是進入賣場購買大額的用品。這樣政府最想紓困的目標，那些受到疫情影響的小型服務業，就得不到青睞。便利商店的財團或擁有電商、網購的賣場，疫情時沒受到太大的影響，在政府振興經濟下繼續享受好處。

另外，真正需要現金的人在擁有券後會怎麼想？他們會想辦法換成現金，於是降價、打折求售，這樣該被照顧的福利縮水。買券的人，往往也是有能力的人，竟可以得到更多的好處，這就失掉政府濟弱的美意。

對政府而言，券還有些額外的費用。最大的差別在券的印刷成本。券要擔心不能被仿冒，因此各種防偽措施，紙質，大概都要搞到跟印紙鈔一樣。問題是，券只用一次，很少券會在市場上反覆的流通，因此這些印券成本是大量的浪費。在講究環保的時代，砍樹造紙，一次使用就銷毀，傷害綠色環境，實在是不對的。另外花券、領券、兌換結算需要投入大量的人力物力。發現金，可以省下很大行政成本。

政府本來要每人花1千元買券。政策都可以大轉彎，免掉那1千元。那思考經濟理性，更應該普發現金，才能皆大歡喜。

（作者為中信金融管理學院講座教授暨台大經濟系名譽教授）