台灣的3支國產疫苗都是屬於次單位蛋白疫苗，但是個別的境遇大不同，可說是幾家歡樂幾家愁。最後的結局相信會和人生一樣，全部回歸塵土。

次單位蛋白又稱為變性蛋，或是融合蛋白，這是因應體外合成蛋白非常困難的權宜作為。蛋白分子大，又有三度空間結構，離開生物體要合成與生物體相同的蛋白，確實有難度。在體外想要成功還是要借重其他微生物幫忙合成，並用轉基因的方法強迫一個不相干的微生物幫忙合成所需的蛋白。所以次單位蛋白就是大家所痛恨的轉基因產品。

但這種轉基因蛋白，要不只是個蛋白片段，要不就是已修飾過的蛋白。拿來當疫苗，肯定沒法產生原始蛋白的抗體及免疫反應。因此向來都是被評估為最難成功的疫苗。疫苗若要贏得大眾的目光，必須利用佐劑打高抗體的效價，但佐劑佐的僅是抗體，可以佐到令人亢奮的高度；但卻佐不了免疫，這就是我們要求次單位蛋白疫苗一定要做三期的理由。反對與不須加佐劑的AZ去比免疫橋接，也是因為一個是真橋，另一個是假橋。

聯亞會如此忿忿不平，真的怪不了別人。看到同為難兄難弟的高端，如何經營高層而攀登高端，如果不屑苟同，最起碼也要知道一下要加哪個牌子的味精才能使味道更鮮美。連味精都不會加，本身又不是個反應好的疫苗，早就該學學國光急流湧退，最後落到被蹂躪至死，真也怪不了別人。

蔡總統8月23日的高端疫苗首打秀，應該是高層挺高端的最高潮，但應該也是最後一張王牌。可惜這張王牌是在高端被剝洋蔥式的層層揭發後的最後一擊，舉凡這樣的秀都不太有效。還記得當初AZ被罵爆後才開打，蘇院長及陳部長對醫護同仁的接種秀，有任何實質效果嗎？這一次相信期望值也不會太高。

其實高端也不會在乎疫苗有沒有人打，因為錢已入袋，股票賺得也已滿囊。官員的法定程序也走完，打不完沒有人會被責難。更何況台灣在沒有疫苗的緊急狀況下，給了高端緊急授權，高端即使一支都沒打，到了10月1500萬劑BNT打齊了後，台灣每人就有一支疫苗了，沒有什麼需要高端疫苗的空間了。

本來對國產疫苗的期望位置是放在國人普接種一劑有效進口疫苗後，國產當作二代疫苗到貨前的追加混打疫苗。只可惜指揮中心「吃緊弄破碗」，急著在林口長庚醫院的混打實驗完成前就先核准高端EUA。這樣反潮流的EUA核准法只為了順高層的意，高端不會因此而有國際認可，也不會笨到繼續做三期臨床。

次單位蛋白疫苗的另一缺點是沒有發展二代疫苗的空間。看到3個國產疫苗如此難產，沒有一家會再用原技術發展二代疫苗。除了國光之外，另外兩家都是抱著撈一票的心理在作疫苗。明年以後的全球年度新冠疫苗市場，正在快速的整合，國內的廠商要嘛無心戀棧，要嘛起步較晚。要再為台灣新建一座護國神山，難了！

（作者為中華民國防疫學會理事長）