歷史有時會出現一些偶然、一些諷刺。

當美軍從阿富汗倉皇撤退，塔利班快速攻占首都喀布爾，美國在全球丟盡顏面，外界以「西貢時刻」形容時，美國副總統賀錦麗即將訪問越南。沒錯，就是1975年上演「西貢時刻」的那個國家。

美國在小布希時代，為了反恐出兵攻占阿富汗，戰爭在很短期內就結束，美軍成功地打敗塔利班政權；但美國想做的不僅於此，美國想扶植一個親美政權，徹底改造阿富汗，把民主帶給這個國家。

這個想法未必不好，但經過20年、投入超過2兆美元之後，美軍還是不得不退出，而且退出短短數周，扶植的親美政權就垮台、塔利班捲土重來，顯然美國在阿富汗完全失敗。

一如上世紀60年代，美國介入越戰花費7千億美元，美軍死傷、失蹤超過38萬人，最後還是離開，越南也終究被越共拿下，這次美國的阿富汗大撤退，被外界以「西貢時刻」比擬，確實有其道理。

當然，最諷刺的不僅是美國冷血的拋棄阿富汗，而是國際間「沒有永遠的朋友、也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益」的現實主義；曾經是美國死對頭的越南，多年之後兩國已和解建交，現在甚至為了圍堵大陸，美國對越南極盡拉攏之能事，不僅讓其加入經貿區域組織，還送越南新冠疫苗，這次賀錦麗訪問東南亞，只造訪新加坡與越南，更顯其對越南的重視。

這就是國際現實，大國永遠以其利益為考量，在中美的地緣政治大博弈中，周遭國家其實都是棋子，台灣如果一面倒向美國，把未來的生死存亡寄託在美國的「善意」，而非現實利益上，下場難料，蔡政府看不出其中風險嗎？