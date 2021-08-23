蔡英文總統23日獻出手臂，率先接種國產高端疫苗，同時，也示範了何謂政治凌駕科學。

道理很簡單，高端疫苗刻意省略3期臨床試驗，僅以擴大2期與免疫橋接試驗，就獲得衛福部一路開綠燈發給緊急使用授權（EUA）。世界上有沒有2期表現好3期卻失敗的例子？有！疫苗發展史上太多太多了！這麼一個半成品，我們的政府卻直接推出來給人民打，接種者要在保護力不知多少、多久的情況下，去和病毒搏性命。

半成品高端走不出台灣

為了替高端的銷路護航，蔡總統視自上場號召民眾跟進，野百合世代站出來相挺，彷彿挺的不是一支疫苗半成品，而是台灣的尊嚴和認同，煽動民粹對民眾進行道德綁架。在蔡政府的黑箱決策與認知操作下，高端疫苗成為政治踐踏科學的一個實證，反而害了台灣。受傷的是誰？是台灣生技產業、疫苗科技與政府執政品質的信譽。

蔡政府以為大權在握就可以任意拿人命當賭注嗎？不要高興得太早，以為一路綠燈加警車開道，就可以讓高端暢行無阻，讓參與其中的綠營高層大獲其利，其實前面有很多大坑，等著高端跌得灰頭土臉。

首先，民眾不是瞎子，看得出國際間明明已有多支試驗做好做滿的優質疫苗，政府卻讓民眾接種疫苗半成品，根本不顧百姓死活。蔡政府一開始對外採購就太少，審查時對高端又偏愛有加。

另一家沒通過EUA的聯亞開記者會，指責政府僅取單一時間點作中和抗體力價不劣於AZ為標準，忽略激發T細胞的表現，也未能觀察長期效價，且只以最早的武漢病毒株作測試，是片面且不合時宜的。同行嗆同行，往往最能抓到重點，高端也許打下去副作用少，但誰也不知道保護力多少、維持多久、能不能對抗Delta或更新更猛的變種病毒，民眾當然會對高端卻步。

也因此，蔡政府大力推銷並進行認知作戰，因為預約者太少，破天荒延長時間加開3次預約，還有未預約的人被通知去打高端，據說是系統主動幫你勾選，實在有夠「積極」。中華郵政還用最速件「鼓勵」員工去打高端，之前可沒聽說哪個單位鼓勵大家去打AZ或莫德納。由於缺國際疫苗，入伍新兵、未接種的國中小與安親班老師，可能都得被迫接種高端，萬一高端保護力不足軍中爆發大群聚怎麼辦？

但隨著郭董赴歐催貨帶回的正面消息，很多人覺得再撐一個月就有BNT可以打，何必打高端呢？BNT的腳步愈來愈近，其他疫苗也可能再有到貨，高端簡直像快過期的食物一樣，拚命和時間賽跑，所以現在蔡政府全力推銷，什麼行政中立、人命最大都拋到腦後了。

變種病毒遲早攻破高端

高端的另一道坎是保護力，就算應該有若干保護力，但效期多久沒人知道，因為沒做3期試驗，最後可能得把接種民眾是否染疫當成驗證數據，也就是把大家當免費的白老鼠。此外，高端與其他疫苗的混打效果，也是需要試驗，台灣現在只是進行小規模的試驗，就驗證而言遠遠不夠。

政府想把高端推銷給友邦，還問美國在台協會是否能讓美國發EUA，但美國現在不發EUA了，高端根本沒有3期報告可以依規定申請常規藥證，遑論以國際尚不認可的擴大2期免疫橋接去向美國或世衛組織（WHO）申請EUA。

可以說，高端疫苗想走向國際市場，希望非常渺茫。除了台灣，全球沒有一個民主國家，敢把不做3期的疫苗半成品打到人民身上，這樣的產品拿出去，還真會傷害MIT的聲譽。走不出國際是高端必定遭遇的坎，只好拚命往國內銷。

不過高端未來最可怕的坎，是台灣遲早會被Delta甚至更厲害的病毒攻入，而高端疫苗是以武漢原始株設計的，1年多來疫苗都變異好幾代了，它那不知多少多久的保護力，很可能對變異株招架無力。接種高端的民眾還以為高端好棒棒，安心地四處活動與人接觸，那不是非常危險嗎？

病毒一定會變得更厲害，台灣也必須作好變異株入侵的準備，不知蔡總統打高端作秀時明不明白，獻手臂秀可能讓民眾陷入疫情大危機？