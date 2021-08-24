「建國一村」的舊址，位於目前龜山區山德里內，乃民國四十六年（西元一九五七年）由空軍第五基勤大隊興建，共有六十二戶眷舍，為龜山區唯一的空軍眷村。

「空軍建國一村」的住戶，都是空軍桃園基地人員的眷屬。由於早期機場附近的「建國一村」、「建國四村」、「建國十一村」、「建國九村」、「建國十六村」、「建國六村」等眷村，已達飽和，不敷使用，因此在取得土地困難的情形下，「空軍總部」才在中壢與龜山覓地，另外增建眷村。

民國五十年（西元一九六一年）二月一日，「空軍第三十五中隊」在桃園基地的機場成立後，龜山的「建國一村」開始有了不一樣的變化：「建國一村」後方，陸續蓋起了十二棟木屋型獨棟庭院的眷舍，配給「三十五中隊」已婚的飛行員。整體而言，它似為「建國一村」的一部分；但根據「空軍第三十五中隊」成員，楊世駒的說法：「正式名稱叫做『建國二村』，我們稱之為『山頂村』。」

所謂的「空軍第三十五中隊」，事實上就是大家所熟知「黑貓中隊」；它與有「黑蝙蝠中隊」之稱的「空軍第三十四中隊」齊名，都是東西方冷戰下，「台美合作」深入大陸地區，刺探中共軍事情報與核武發展的中隊。

「黑貓中隊」更是由美國中情局主導，與中華民國合作，執行定名為「快刀計畫」的專案。從中華民國空軍中被挑選出來，進入「黑貓中隊」的飛行員，都必須先赴美接受嚴格訓練；完訓後返台後，「黑貓中隊」成員尚須不斷搭配例行訓練與執勤，以求技術和應變能力的完全純熟。

「建國二村」（當地屬「山頂村」的鄰里，「黑貓」成員習慣暱稱為「山頂村」；眷村拆除前，建國一村、二村的門牌顯示已合併整編為「建國新村」）最早入住的眷戶，包括第一批完訓進中隊五名飛行員中的華錫鈞、楊世駒、王太佑等，三戶人家。由於空軍「第三十五中隊」是繼「第三十四中隊」後成立的特殊任務中隊，所以，這個眷村也是經國先生最常來訪的眷村。描述「黑貓中隊」較深入的書籍，截至目前為止，大約也有十本上下。其中，提及「山頂村」生活的部分，卻僅有郭冠麟的《高空的勇者：黑貓中隊口述歷史》和沈麗文的《黑貓中隊──七萬呎飛行紀事》等，兩本書而已；此外，還有王黛比的〈回家吧！我的愛〉一文。通過這些文本的穿插、比對與整理，大致可還原勾勒出這個歷史不當遺忘的特殊眷村。

王太佑在村裡住了十二年，他的記憶裡，提及：「高層主導我們任務的是蔣經國先生，對我們十分親切、隨和。有次他隻身來到山頂村來看我們，當天我們夫妻都不在家，只有就讀小學的兒子在家。我從來未向子女談及任務的事，甚至也沒告訴他們蔣經國是誰。經國先生敲了我家大門，並報上名字，我兒子完全不知道這位先生是何許人物。」

楊世駒是繼首任隊長盧錫良之後，第二位「黑貓中隊」隊長。在楊世駒的回憶裡，他於民國五十二年（西元一九六三年）至五十八年（西元一九六九年）擔任隊長期間，「經國先生連續兩三年大年初二都到村子裡來拜年，先把所有隊員的小孩集中到我家裡，然後一個個發紅包，再向家屬們恭賀新年，十分平易近人。」（待續）