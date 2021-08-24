大學校園裡一定會有一堂非常熱門的課談到「職業生涯規劃」，讓無數即將踏入社會的新鮮人對職場產生無限的遐想；也因為職場對於在校生而言相對陌生，令人躍躍欲試之際，也將良好的職涯規劃經驗奉為圭皋。同時也一定會有各路學長姐，以及各類成功學書籍不斷薰陶，讓在校生清楚確信──職涯規劃稍有不慎就會走出許多彎路，甚至滿盤皆輸，一輩子在公司難有出頭天。

無論是校園課程還是過來人經驗，一定會從策略性目標談到戰術性措施，告訴在校生們趁還沒有開始工作，就要先確立自己的興趣所在以及人生志向，規劃好 3 年短期、5 年中期乃至 10 年長期的分階段職涯，以此方能平步青雲，立於職場不敗之地。即或不然，也應該利用在校期間多參加實習，贏取寶貴的職場體驗。

過去的我也是如此一步一步謹慎規劃自己的職業生涯，不可諱言的是，我在而立之年以前所花費的諸多精力，就是以成為一名卓越的職業經理人為榮。在不長的人生經歷中，成績優異的童年、名校的商學院、海外的研究生，種種順利的境遇都讓我理所當然的往人生既定之路攀登，從學業到職業轉變的過程一路順遂，陸續受到各位貴人襄助。在職業的晉升中，努力付出亦得償所願，遇到了非常不錯的主管、獲得了非常體面的職位，在每個團隊都能夠受到主管與同事的喜歡。

大學畢業後，投身中國「朝陽產業」長照業

我從中國排名前 3 的大學畢業後，就一路經歷國有大企業 MA（Management Associate，儲備幹部）、自主創業合夥人的歷練，隨後在取得海外名校碩士學位後，毅然跳出年輕人的舒適圈，放棄互聯網、金融等熱門產業的機會，轉而投身健康長照產業。彼時在中國，長照產業屬於「夕陽群體、朝陽產業」，雖然整個產業剛剛起步，但在中國老齡化社會加劇的情況下，前景不可限量。

中國長照產業的現狀就是：人才極為缺乏、長輩極待安養、資本蠢蠢欲動。一方面，垂垂老去的長輩，因為積蓄低只能排隊等待進入政府開辦的公立養老院，而床位數量嚴重不足，導致一床難求；另一方面，退休的高幹、企業家、科教文衛人士，有錢有閒，渴望開啟人生新的生活，各類 CCRC（Continuing Care Retirement Community，持續照料養老社區）機構、高端養老公寓、康養文旅等產品應運而生。隨著資本市場的關注，地產、金融、保險、醫藥等產業紛紛投資、建設養老社區、適老化住宅、文旅項目。

廣闊的市場，只要認真投入其中，相信都可以有一番大作為。果然，我用實際行動，證明了自己在職業選擇上的正確性。我進入一家規模全中國領先的醫藥企業，在董事長的信任下，幫助公司管理數億人民幣價值的不動產，負責其中的規劃與經營，目標將其打造成為華南區域高端養老社區的典範。我有機會代表公司出席一線客戶的談判，並以產業專家身分在產、學、研界出頭露面。而立之年，我在公司當上了 VP（Vice President，副總），榮獲大專院校邀請成為客座講師，順利實現了職業生涯的階段性目標。

那時候，公司的辦公室設在中國繁華都市深圳南山區最高的辦公大樓，從窗外往南可以看到深圳灣以及對岸的香港，往東則可以透視整條深南大道綠樹成蔭、車輛川流不息的樣子，一直通往深圳的地標建築平安金融大廈。

公司占據了這座中國改革開放後，發展最耀眼城市的最佳辦公位置，附近的南山科技園，出了騰訊、華為等世界知名企業，無數的青年才俊湧入此地，凌晨一點的辦公室燈火通明。每天除了工作，我的愛好是用公司的 DeLonghi 咖啡機磨 1 杯咖啡，坐在落地窗前俯視樓下的風景，享受片刻閒暇。

人生可以維持在一種舒適的環境下永不改變，我想是大部分人嚮往的狀態。然而這個世界上永遠不變的，便是變化本身。這一刻的心境無法猜到下一刻的風景，就像大學的課堂上難以告訴你，當職業生涯碰到軌道突然轉換時，該如何應對。

一切的變化對於我而言，是始料未及的。當然首先值得慶賀的是，我遇到了人生的另一半，順利走入了婚姻。太太的家族事業為傳統紡織業，在全球多個新興市場投資設廠，正是需要家人支援的時候；因此我不得不放棄自己的工作，包括在事業中累積和取得的一切資歷，這一變化從未寫在我的職業生涯規劃上，也從未出現在我的設想中，卻突然地發生了。

雖然在大學期間我就參加各種實習，加上畢業後的正職工作，或多或少涉獵了不同的領域，但是產業都集中在現代服務業，對於製造業則是從未接觸過。製造業也不是當下年輕人樂於選擇的職業，大家都對咨詢、投資銀行、資工等趨之若鶩，尤其是名校商學院出身的我，非常注重職業光環。紡織業更是製造業中的傳統，早在機器紡織工業出現以前，新石器時代就已有手工紡織的出現；這樣一個古老的產業，對於初次接觸的我而言神秘又陌生。

由於太太的家族事業打開了全球知名度、業務量大增，留給我學習的時間只有不到 2 個月。我必須從最基礎的部分學起，就是當「黑手」工人。CBD（Central Business District）大樓的絕佳視野不見了、新鮮現磨的咖啡不見了、強勁的冷氣不見了，取而代之的，是滿手油污，在機器轟鳴聲中，汗流浹背地調試機器。除此之外，還需要學習如何穿紗、接紗，如同傳統紡織女工一般心靈手巧。曾經衣衫革履出入 CBD 的生活，變成了「黑手」工人辛苦的日常。

太太家的公司創立於台灣紡織重鎮和美，從 1977 年就開始生產織帶、鞋帶等紡織產品。紡織業很古老，公司本身也有了一定的歷史。這樣一個傳統的產業，對於我這個門外漢，憑藉在現代產業歷練的經歷，反而發現很多值得創新的空間。

例如，目前紡織業雖然已經使用機器實現了大量的自動化生產，但是機器主要依靠人工操作，極少連入電腦系統。這讓產品在生產過程中出現問題的時候，需要人工的調整，產品的品質檢測也多依靠人工實現。

而我在長照產業早已幫公司利用人工智慧系統，監測防範長輩日常起居的安危。當時使用的 AI 核心算法，正好可以調整後用於織帶製程中的品質監測功能，產品出現問題時，AI 自動識別問題種類，第一時間警報並停止機器運作，避免損失。AI 技術也可以幫助記錄分析機器的運轉情況，便於掌握產能。

這樣一來，利用科技手段，促進紡織業全面智慧化、自動化，將可能顛覆性改變整個產業、改變目前的遊戲規則，這成為我來到紡織業後的新目標。

尋找創新和突破的決心，幫助我更快速地熟悉織帶生產過程。在學會常規的織造技術之外，我開始挑戰自己製作一些高難度的織帶。當時產業內有一款「波浪形」織帶，邊上附帶一條拉繩突出如同波浪狀，可用於穿鞋帶，替代了鞋帶孔。這款織帶是紡織業龍頭企業的原創產品，普通機器須經特殊改造後方能生產，而這種改造技術也被其申請了專利，業內難有模仿者。我嘗試了一種簡單的方式，竟然用現有的普通機器就製作了出來，相似度達到了 95%。那時候我進入紡織業學習才一個月左右的時間，我更加堅信可以改變這個產業。

職涯就算有計畫，也一定要學會適應「變化」

隨著全球產業轉移大趨勢，台商逐步從中國大陸撤出，轉而投資東南亞等新興市場。接下來，我將隨著太太家人轉戰越南等市場，成為台商的一員，迎接新的挑戰。

以上分享我個人的經歷給所有的年輕人，不論是處於事業蒸蒸日上，亦或是職業迷茫的階段，都不要懼怕改變。良好的職涯規劃固然重要，但面對變化的決心亦不可或缺。即便是突如其來的陌生環境，都可以讓我們在短暫的徘徊之後，尋找到新的突破點；而若是當下的職業並不符合自己的興趣，也依然堅信「是金子到哪裡都可以發光」，尋找新工作的同時，不忘做好手中事。（吳斌／台大陸生、彰化女婿）

（本文原刊於換日線，作者授權刊登）