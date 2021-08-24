日前人權觀察（Human Rights Watch）發表報告指出，柬埔寨東北部興建的一座大型水壩發電站，峻工後造成當地居民的生活和生計遭受損害，堪稱是一場「人權災難」。美國副總統賀錦麗訪問越南、新加坡並舉行會談內容包括安全、經濟及新冠肺炎（COVID-19）防疫等問題，這些議題也凸顯出東南亞國家遭遇到環境與疫情衝擊，該地區人類安全問題面臨挑戰。

湄公河流域國家面臨人類安全挑戰

湄公河是是世界上第11大河流，更是東南亞最大的河流，75%以上人口仰賴這條河從事農業、漁業及森林維生。近年來科學、環保界經常提出警告，湄公河流域地區的農業技術使用不當，導致水資源枯竭、水污染問題影響湄公河生物多樣性。

加上泰國、寮國、柬埔寨、中國等國家過度發展農業、大興建設水力發電站、建電廠、大壩等導致紅樹林減少，破壞河域的生態環境與動植物群。此外乾旱現象影響了越南與泰國這兩個主要稻米生產國，再加上新冠肺炎的衝擊，湄公河流域國家不僅面臨缺水、缺糧，還面臨生存的威脅。

東南亞地區一些國家主要是寮國、柬埔寨、緬甸等國的醫療、公衛系統及社會安全網絡不健全，根據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）統計，「近期東南亞各國累計染疫去世人數，多達3萬8522人。紅十字會呼籲歐美國家，暫緩第三劑疫苗施打方案，先給予開發中和低開發國家施打，目前東南亞地區中，越南僅2%、泰國7.5%施打率」，可見東南亞國家疫苗涵蓋率相當低，加上新型變種病毒爆發，感染人數不斷攀升，疫苗需求量也隨之急速上升，醫療體系隨時面臨另一波崩潰的危機。

東南亞國家與其他世界國家一樣，因新冠肺炎蔓延而遭受了重大損失，無論是人民傷亡，國家的經濟、政治、社會都缺乏安全保障。人類安全強調的是不僅要促進經濟繁榮，還要確保人民安全相關的使命，讓人類免於匱乏、恐懼感，因此疫情下的國際關係，如何確保人類安全便成為一些大國的外交優先事項，例如疫苗外交。

2020年美國政府將印太戰略結合湄公河流域計畫，協助這些國家因應新冠肺炎疫情、打擊跨國犯罪、發展能源、電力、解決乾旱、救災工作等問題。拜登政府還加入了巴黎協定 ，將氣候變遷問題加入計畫之中。美國國際開發金融公司將與日本、澳洲、韓國、台灣等合作夥伴協調，確保人類安全並非單一國家能夠獨力應對，無論是東南亞國家或者湄公河流域地區，大多數國家都希望區域外的國家共同合作，因此無論是美國、印度、日本、中國或澳洲的湄公河計畫，都是基於確保人類安全與經濟發展發揮建設性力量。

讓Taiwan can help湄公河流域

台灣推出的新南向政策也可成為全球公民力量的主力軍，貢獻國際社會，台灣新南向政策與美國印太戰略或者「東協印太展望」也具有類似觀點，如何從人類安全尋找台灣與東協、印太區國家合作新領域合作，以下幾點建議：

除了加入美國湄公河流域計畫，還可在全球暨合作訓練架構（GCTF）多邊平台所提供合作領域，如公衛、環保、人道援助與救災等議題的相關訓練。例如今年8月台美日澳在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）舉辦「綠能：開創潔淨及永續發展的地球」線上國際研討會，吸引理念相近國家參與。這是一個台灣參與多邊共同的挑戰與優先合作領域的利基點。

東南亞關注的非傳統安全領域，如自然災害、反恐、網路安全、傳染病預防等。這些問題只有透過區域合作才能解決問題。自然災害與災害防救議題是東南亞國家最為感興趣領域，如何應用第四次工業革命技術預警、進行自然災害防救，對於經常飽受天災之苦的國家非常重要。

台灣這方面的高端技術在東南亞國家市場廣受歡迎。由於救災相關裝備、技術不但可用於搜救行動及復原工程，這會是台灣與東協國家合作新的機遇，也是台灣能夠為他國解決安全威脅之苦的貢獻之一，值得政府相關單位重視。

農業合作是新南向政策的一部分，尤其在農業科技領域合作部分，台灣自主研發的水稻灌溉技術，若能將專業技術諮詢提高對農業技術轉移層級，可以幫助湄公河沿岸國家抗旱。

台灣善用「政府開發協助（ODA）在醫療領域上發揮作用，協助對抗流行病。過去有些成功的案例，例如羅綸洲醫師帶領醫療團隊前進柬埔寨，進行顱顏重建手術，逾二萬名患者重獲新生。公共衛生技術合作方面，台灣可將相關經驗、技術分享給東南亞國家，像是如何推行預防接種、維持高接種率、如何降低B型肝炎盛行率等；另一方面，政府可要求受惠國購買自主研發生產預防傳染病之相關疫苗。如果受惠國習慣使用台灣疫苗，就會成為顧客。

尤其是現在各國飽受新冠肺炎的衝擊，台灣自主生產的疫苗如果研製成功，就能成為戰略物資，由於疫苗接種是全球公認的健康戰略投資，有助於個人、家庭與國家福祉，具有顯著的經濟與社會影響。再者，疫苗捐贈也是ODA的一環，強化醫療外援不但符合新南向所強調的「以人為本」之精神，也有助於提升雙邊的互賴關係，符合聯合國強調的人類安全原則。

捐贈疫苗是一種人道救援，記得六月初台灣爆發新冠疫情，當時日本、美國第一時間送來了疫苗，擄獲了台灣的民心。意思是一個國家能夠帶給別人安全感，就能受到其他國家的歡迎，代表著外交的成功，例如台灣口罩Taiwan can help 就是一個最好例子，希望未來台灣自主研發的疫苗，同樣可以扮演解決別人的痛苦與煩惱的角色。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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