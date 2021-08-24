日本防衛大臣岸信夫，接受澳洲媒體專訪時表示，「中國試圖以武力改變亞太地區現狀，台灣的安全形勢關係到日本及世界大局穩定，希望澳洲在東南亞和太平洋地區扮演領導角色，帶頭抗衡中國在區域內的影響力。」

岸信夫的這段訪談，令人看了不禁莞爾，他真的是吃盡澳洲人的豆腐，但也讓我們了解到日本在美國拜登政府的壓力下，不得不做出聯合其他國家抗中的一些動作。

很少人知道，美國在日本的駐軍和散佈日本全國各地的軍事基地數目，是居全世界第一位。美國在日本的駐軍、陸戰隊17000人左右、再加上海陸空三軍，總共有35000人左右。美國在日本的軍事基地，從北海道南下本州、四國、九州、一直到沖繩等地，大概有120個軍事基地以上，美國等同是把日本視為海外屬地般地羅列各種軍事基地。日本的自衛隊亦即部隊，約有25萬人，美國在韓國駐軍，約25000人，遠比日本來得少。

因此，日本無論如何都得賣美國人的帳。日本和鄰國的領土紛爭，有三個地區。北海道北邊的國後島、齒舞群島、色丹島、擇捉島等四島，是在二次大戰時，由蘇聯佔領，現歸屬俄羅斯，日本一直想藉由談判收回，日本亦恐懼俄羅斯由此登陸北海道。此外位於日本海的竹島，現為韓國佔領，韓國成稱獨島。再來就是釣魚台島及其附屬島嶼。

美國國務卿布林肯8月6日透過視訊，參加汶萊主持的東協區域論壇部長會議，高度關切中國大陸核武庫快速增加，指北京嚴重偏離最低核威懾的戰略。同時呼籲中國大陸遵守國際海洋法，停止在南海的挑釁行為。關切新疆、西藏、香港等的人權問題。

今年3月間召開的美國、印度、澳洲、日本的「四方安全對話」領袖論壇峰會開始，美國拜登政府在一年串的國際會議中，始終不忘對盟邦或參加會議國家提及「台灣海峽和平穩定的重要性」的話題，同時一再宣稱中國大陸挑起台灣海峽的爭端，事實上，美國指責中國大陸在台灣海峽的軍事挑釁，基本上都是在離台灣西南300公里以外的空域，進行軍機活動，大陸軍機逼近台灣的次數並不多，而且都是針對美國對台灣搞政治性活動的反應。

我們的觀察是，拜登政府一連串不勝其煩的向國際表示「台灣海峽和平穩定的重要性」，應該是經過白宮內部許多次對中國大陸政策的探討，謀定而後動的有計畫有謀略的行動。

一、所謂「台灣海峽和平穩定重要性」的話題，我們的理解是，中國大陸基本上並沒有在台灣海峽的空中、海上等就有關軍事或政治上，對台灣甚至對日本、美國做出挑釁的動作。相反地，美國一直揪團喊話，反而成為台灣海峽不穩定的製造者。美國人的目的，其實是在南海所謂的海上自由航行權，並慫恿越南、菲律賓等國的抗中情緒，因為中國大陸遵循中國傳統九段線的南海海域主張，並且完成人工擴島的不可動搖的優勢，實質讓美國人感受到進出南海的不安全感，因此把台灣海峽拉進美國人的南海對策。因為台灣海峽一向是很穩定的。但是從川普上任後，就一直製造和台灣的官方政治模糊關係，並鼓動一些小國家和台灣進行準官方的來往，製造中國大陸等麻煩，例如前有捷克，現有立陶宛。美國這樣的手段，大陸也不能不提防。因為等同是挖大陸的牆角動作，這樣一來一往，台灣海峽還能和平穩定嗎？始作俑者是誰，難道不是美國人嗎？

二、美國拉攏遠自歐洲的盟國，開軍艦來南海甚至台灣海峽。我們的觀察是，美國也想藉此鼓動大陸更大幅度地將資源投入非建設性的國防領域，試圖拖慢大陸的經濟發展。也許想再一次製造拖垮蘇聯的軍備競賽。美國的這個企圖，理應沒什麼效果。因為中國大陸並不想和美國爭霸權，他只想如何保護他自己的核心價值和利益，台灣、新疆、西藏、香港等的不可分割的關係。

三、美國試圖聚眾群毆北京政府，企圖串聯世界先進國家，阻絕中國大陸先進科技的交流和商業化的能力。從客觀和現實環境來看，這是做不到的事，因為美國主導的全球化結果，已讓全球彼此互相成為供應鏈、相互為依賴、相互為市場、相互為工廠，已是不可回朔的經濟發展模式，美國到最後，也只有採取競合的手段，才能和中國大陸相處。從美國最近半年推展的一連串國際外交活動，美國應當感受到，它的盟國，包括日本，對中國大陸的態度都有自己本國利益的考慮。

現在，我們的執政當局清不清楚自己的處境？我們只想要台灣民眾知道，台灣海峽的和平穩定，不是一句話而已，它真的事關我們的身家性命和財產、還有一個小確幸家園。希望台灣民眾看清楚，誰在製造台灣海峽的不穩定、不和平？誰在欺騙台灣人走向反中仇中的對抗？誰在毀滅台灣立足的神主牌中華民國？（作者為中華戰略學會研究員）

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