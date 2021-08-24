日前海巡單位查緝走私154隻寵物貓遭沒入，隨即遭防檢局安樂死引發輿論爭議，總統蔡英文第一時間表達允諾修法，具有獸醫師專業的無黨籍台北市議員楊靜宇也在臉書呼籲修法，卻遭1450網軍出征，質疑楊靜宇「公務員執法有什麼不對，萬一造成狂犬病疫情誰擔當得起？」昨晚防檢局副局長徐榮彬鬆口，時代的確不一樣了，針對寵物貓狗可以考慮修法放寬。

總統蔡英文已允諾修法，為何這群無腦的1450還要護主出征？這顯示蔡總統的動保政策可能連1450也沒搞清楚。

馬英九政府基於人道精神，立法院於2015年1月23日通過「動保法」第12條修正案，刪除「十二夜條款」，規定2017年2月4日起，全台各動物收容所禁止對收容動物施行安樂死。因應流浪動物爆棚的壓力，亟需配套的是加強查緝、嚴懲違法的繁殖業者，與加強飼主教育「以領養代替購買、以絕育代替撲殺」。那麼防檢局現行《動物傳染病防治條例》、《走私沒入動物及其產品處理作業程序》難道沒有同樣基於人道精神的修法空間？顯然民進黨的1450這回是搬石頭砸腳了。

蔡總統第一家庭成員有蔡想想、蔡阿才2隻貓、3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru、1隻退役搜救犬樂樂，相較於馬英九認養流浪狗馬小九、陳水扁的台灣土狗勇哥陪伴生活的毛小孩角色，小英這群毛小孩故事多、話題多、更溫馴，經常在官邸招待外賓時肩負「國民外交」交流任務，與美國高階官員訪團、奈良美智合照，也每每成為新聞亮點。

蔡英文是第一位把動保政策放進2016總統競選政見的候選人，農委會執行政策卻付之闕如，也難怪民進黨的1450沒把蔡英文的動保成績單放在眼裡。

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