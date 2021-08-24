在台灣全民千呼萬盼之下，蔡總統終於捲起袖子打了疫苗，而且是將自己的第一劑疫苗奉獻給國產高端。小英此舉不僅是打臉那些猜測「小英早就偷打疫苗」的惡意中傷之徒，也實現了她全力支持高端的承諾。不過注射疫苗整個過程，也有讓人民驚嘆與憂心之處。

蔡總統是在媒體眾目睽睽之下，經由台大醫院醫師及護理師陪同接受注射。現場可以看到負責注射的護理師，高高舉起未拆封的高端疫苗包裝盒，及展示疫苗注射針管，以釋眾人疑問。此時可以看到在旁的兩位漂亮護理師小姐，她們似乎經過了刻意的裝扮，搶了小英的鏡頭。

小英注射的過程，相信是經過台大醫院貼心的刻意安排。然而這場「疫苗注射秀」也展現了台大醫院極為失職和極不專業之處，也做了不可思議的錯誤示範。負責注射的護理師竟然沒有「戴上醫用塑膠手套」！

早在國內開始注射時，在美國做過護理督導長的專家即驚嘆：「台灣負責注射疫苗的護理師竟然沒有戴上手套，有些甚至還擦了指甲油，真是難以置信，這在美國是不可能出現的錯誤！」不過，這種不良示範在筆者打疫苗的醫院並未發生。

其次是小英在一大早接種疫苗後，竟然沒有像一般人在注射之後，醫生囑咐的好好休息，而是如常工作。她於當天下午前往南港，視導了2個軍事單位。蔡總統關心這個國家的武器製造生產，以及飛彈陣地的部署，我們甚為感佩，然而一國之君的蔡總統身體健康更為重要。

小英剛注射完疫苗就到處趴趴走，實在是非常錯誤的表現。這不僅凸顯了總統專業醫療團隊的無能失職，也必須譴責那些負責總統安全的警衛。國家元首萬一出了問題，誰擔待得起？

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