2020年2月川普政府與塔利班在卡達首都多哈進行談判，美國同意撤出在阿富汗的殘餘部隊，同意換俘，並撤銷對塔利班的制裁。按計劃，塔利班接著將和阿富汗政府談判，決定未來如何以及由誰來治理國家。

2021年3月6日，拜登政府與塔利班進行了首次的正式接觸。會談中，雙方承諾遵守前次多哈協議，討論如何徹底執行協議，並就阿富汗當前的局勢以及阿富汗內部談判的速度和有效性，交換意見。

前後兩屆美國政府都與他們在阿富汗交戰的勁敵接觸談判，而美國扶植的阿富汗政府從頭到尾都被晾在一旁，美塔談完，才上桌進食用殘餚剩飯。如此寄人籬下，豈能不心寒?軍士官兵士氣豈能不渙散?塔利班進軍喀布爾，如入無人之境，大勢所趨而已。

塔利班進軍首都並未與政府軍駁火，在與阿富汗前內政部長談判後和平取得政權，整個過程完全遵循兩輪多哈和平協議的內容，美國與北約盟國怎能吝於掌聲，反倒還要討論是否要承認阿富汗新政府?

撤軍、還政阿富汗人民，是美國侵略阿富汗20年、幡然悔悟後的既定政策，8月31日訂為撤軍最後期限，也是拜登的決策；怎麼能因塔利班取得政權的速度超乎預期，便惱羞成怒呢?

最令人不解的是，既然這一切(除了塔利班凱旋進入首都)都是依照雙方事先談好的戲碼演出，美國撤軍之外，幹嘛急著撤館、撤僑、撤銷外交承認?看阿富汗戲碼，台灣當有啟發。

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