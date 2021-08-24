蔡總統打完高端疫苗，「這樣就結束了？」 而一般人民打完高端疫苗，一位30歲美國籍女性，接種後當場昏倒，過程中疑似頭部撞擊到地板；另一位47歲男性，施打完後突然喘不過氣，不久後便出現渾身癱軟、嘔吐等症狀，被送往醫院急救。

而最嚴重的，則是一位支持蔡英文的陸姓作家，他在寫下「很榮幸，我們一家三口都和蔡總統同一梯打高端」的隔天，不幸身亡。

2009年的劉小弟，在接種完H1N1國光疫苗的一個月後因敗血症死亡，當時王定宇、徐永明這些綠營人士妖魔化國產疫苗的嘴臉，歷歷在目。儘管衛生署長楊志良解釋，疫苗施打的人數這麼多，一定會有一些民眾，在接種完後有不好的症狀，乃至於「猝死」，這些不見得與疫苗相關。

但楊志良的解釋，敵不過綠媒撲天蓋地的攻擊，最後國人對H1N1疫苗的信心還是受到影響。劉小弟案的解剖報告，包括美國的檢驗結果，都證實是與疫苗無關，可是王定宇等人造成國人不敢打H1N1疫苗，這樣的傷害已經難以挽回。

今天的我們，當然不該去學王定宇危言聳聽，但蔡政府至少該比照當年劉小弟案的標準，由科學來找出真相。更重要的是，蔡總統施打疫苗是特別規劃，那到底蔡總統打的是那一種高端，是食藥署承認有不良率問題的量產疫苗，還是小樣本製造的實驗室疫苗？人民有權知道答案。

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