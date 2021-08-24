蔡英文總統解釋「八二三炮戰」意義為「國人團結，國家一體」，不過絶口不提當時的三軍統帥是蔣中正總統。在先總統強大的領導下，一方面反撃中共發動的炮戰，另一方面也反撃美國要求撒出金門以政治上分割中國的帝國主義意圖，所以實際上是兩面作戰。蔡總統不提蔣總統，因為如此就會勾起北伐、抗戰、光復台灣、建設台灣等完整的中華民國史，揭穿她形塑史觀的自我矛盾。

相反地，民進黨極力汙衊先總統，促轉會甚至大舉宣傳被處決的中共地下黨員奮鬥的歷史正義性，變成一方面紀念反共炮戰，另一方面又說建立中華人民共和國而犠牲的中共烈士是如此英勇感人。這種偷雞摸狗的歷史紀念比肥皂劇還不如，正是旅台日本作家本田善彥所指的「自我解體」。

此時，恰好阿富汗曾多次拿來和台灣比較，對照的層面應該是美國的承諾和國家體質兩項。過去20年，美國在阿富汗投入大量的軍力和財富，犧牲了2千多名兵員，受傷數萬人，目的是剷除庇護蓋達組織的塔利班政權，並改造阿富汗的政治、社會和文化體質，以確保阿富汗不會成為反美的恐怖主義的溫床。現在美軍全部撤走，拜登總統解釋是當初的目標已經達成。事實剛好相反，蓋達還在，塔利班變得更強大，政治上更老練。於是拜登只能怪罪美國所扶植、也就是塔利班所說的「阿富汗傀儡政府」。

美國對阿富汗說走就走，對台灣甚至沒有走的問題，因為台灣此刻並沒有美軍。美國現在也沒有花錢在台灣，倒是武器帳單不斷寄來。至於有什麼「安全承諾」？《台灣關係法》最關鍵的第3條第3款：「總統如遇台灣人民的安全或社會經濟制度遭受威脅，因而危及美國利益時，應迅速通知國會。總統和國會將依憲法程序，決定美國應付上述危險所應採取的適當行動。」這一段文字已是美國對台灣的「最高安全承諾」。看看今天的阿富汗，到時真正的「適當行動」只會剩下「盡快撤出美僑」。

有關國家體質，美國協助建立了阿富汗的民主政府，有民選總統、國會議員、自由媒體、西方流行文化，但現在證實那只是個空殻子，並沒有現代民主法治所形成的社會契約精神作為國民凝聚力的根源，結果一碰到塔利班時不堪一擊，瞬間鳥獸散。阿富汗內戰連年，原因是她並非現代意義的國家，而是許多部落的鬆散聯盟。美國說阿富汗政府腐敗，現在能與塔利班作戰的北方軍閥很清廉嗎？事實上，至今能成功壓制伊斯蘭激進勢力的阿拉伯國家，均為部落核心的世俗專制政權，而非西式的民選政府，而且必然表現出某種反美的自主意志，這才是真實的國家體質。

這點也是台灣今天真正的問題，中華民國從辛亥開始有一完整的傳承，這是國民凝聚力的主體，卻不斷地遭到民進黨的糟榻。宣揚「八二三」卻又汙衊先總統；說中華民國是「流亡政府」，又當「流亡政府」的首長；處處醜化大陸，卻又表揚中共烈士；說日本殖民統治高明，又歌頌賽德克巴萊的抗暴行動。本質上是耍嘴皮的政治機會主義，透過綠嘴和網路把新世代弄得痴呆化。因此，即使軍隊武器都在，甚至表面上頗強大，但跟阿富汗一樣，國家體質和意志已經虛無化，唯一的精神支柱只有「美國的承諾」。一旦遭到對手最後的重撃時，民進黨的結局跟阿富汗前政府也不會相去太遠，這正是美國傀儡政權共譜的悲歌。

（作者為資深媒體人）