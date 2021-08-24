自從「八二三炮戰」以後，兩岸關係縱使有起伏，台海已經63年沒有戰爭。由於兩岸無戰事，而有台灣在上個世紀的經濟建設與民主發展，攢下至今仍在花用的老本。如何守住台海和平，為幾個世代立下基礎，則是當今各界菁英無可旁貸之責。

美國基於私利，對中華民國既有義助，亦有斷離，雙方恩怨交錯，國人愛恨兼有。然在政府遷台後，適時的美援，以及與我斷交後，持續的軍售，即使不算濟弱扶傾，也有穩住台灣生存之貢獻，很難抹煞勾銷。

從大使館到美國在台協會（AIT），從美軍協防司令部到安全援助合作，美國在台70年所下的功夫不淺，對台政經軍事狀況「瞭解」之深，令人不止驚訝。自蔣中正總統至今，台灣從沒有不「重視」台美關係的領袖。「對岸討厭的候選人，未必會落選，美國不喜歡的候選人，要當選卻很難」，這句描述雖尚無科學證據，卻有如總統選舉時的選民集體潛意識。

雖然「親美」在台灣可算是朝野共識，歷任總統、執政黨以及負責對美工作的官員對於美國「從實力地位出發」的交涉態度，「教師爺」般頤指氣使的臉色，都印象深刻，只是本於生存與戰略利害，「不吃這一套」只能握拳暗想，卻沒法說出口。

長期以來，美國以超強之國際地位，在兩岸之間即使並非「仲裁者」，卻有「平衡者」之角色。然而在過去10餘年，中國大陸的實力躍升，美國逐漸轉向亞洲，以致今日長期爭霸之局面。美國或自認為是「善霸」，但在「公親變事主」之後，從貿易到軍事，從科技到產業，印太各國被迫選邊，卻難符合本國最佳利益。

所幸台灣不是香港。在「一國兩制」下，香港只能管理經貿與地方治理，對外和防衛事務無權置喙，概由中央統籌。台灣不是任何一國的「特別行政區」，雖亦有選邊之壓力，在外交、國防及兩岸政策上，應當不至於聽命或讓渡予外人代籌。

台海和平是國際與區域議題，更是兩岸議題。台灣問題國際化，固有可能建構台海安全之護欄，卻亦可能稀釋我國對命運前途以及台海和平的自主權。

如今國際普遍傳載「台海是地表最危之地」的講法，無論其邏輯或圖謀為何，實不能輕視姑且。於台灣而言，戰爭與和平已非好萊塢之電影情節，卻是兩岸之嚴肅課題。

美國歐巴馬總統倡言自中東撤軍而當選，川普總統自豪未發動海外戰爭，拜登總統斷然捨棄阿富汗戰場，可能比「美軍必來相救」的國內高民調比例，更值得朝野全民深思。

台海和平僅押寶在台美關係之緊密，本非易事，代價不菲亦不踏實。任憑兩岸關係斷線交惡，就是對未來世代最不公義的偷懶。

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略暨兵棋研究協會理事長）