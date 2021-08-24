四月初台鐵太魯閣號撞工程車導致出軌事故，傷亡喧騰一時，運輸安全調查委員會即將公布事實資料，該會主委楊宏智提前透露事故「癥結」，認為司機員實際僅只17秒短促反應時間，煞車不及誠屬必然，倘若班次準點未延誤，事故就不會發生，運氣實在不好。此社會矚目事件，從頭到尾沒有外人對火車司機有微辭，倒是「局」內人及綠網軍雜音多，至於歸因運氣不好，那肯定是，不過勞動工安及交通公安，不能光想「寄情」運氣一物。

火車長龍不是機車或腳踏車，說煞就煞，緊急煞車有時傷害更大，急煞即使能不撞上「天降神兵」般墜落工程車，沒繫安全帶及沒心理準備的站立乘客，擠壓摔跌災情恐不下於硬著頭皮撞上去，高速公路有駕駛為閃避貓狗，自撞護欄甚且追撞連環車禍，筆者曾目睹公車為避免撞上突然竄出的老者，迅速煞車害乘客摔成一團，有人因之腦震盪，兩害相權，請問司機員該如何瞬間取其輕，更甭說凡夫俗子無法「事前孔明」了！

任何意外都跟際遇有關，也跟自己選擇有關，不搭飛機不會發生空難，不搭船不會發生海難，不開車不會發生車禍，雨天不出門不會遭雷劈，這是百分之百廢話，也是千真萬確的一般生活經驗。但同樣華航墜機，退票與補票搭不搭上死亡班機，命運大不同，高速公路走山崩坍，早一秒通過及晚一秒抵達的平安無恙，剛巧那秒進入範圍的就活埋罹難，所以禮讓行人先過，或休息區上廁所小憩片刻，那一耽擱可能逃過一劫，也可能反碰上浩劫，沒得預知。

日前有外地遊客前往花蓮玩，十字路口被闖紅燈的車撞翻，肇事女駕駛老爸護女心切，竟向對方表示「人都有運氣不好的時候」。這爸爸的話聽來雖刺耳，卻頗「中肯」。如果當時沒被害人經過，車禍不致發生，然而闖紅燈肇事的壞運氣本不該發生，依照路權行駛無辜被撞才真倒楣。如同台鐵太魯閣號事件，外包單位不違規施工，不管班車誤不誤點及運氣良窳，何來意外事故！筆者有位親戚專營環島運菜，有回疲憊睡過頭，婉拒菜商央請，卻因捆工催促勉強再跑一趟，就在快抵家門的高速路，雨天路滑且視線不佳追撞身亡。因而拉你一把的有幸運貴人，也有死神。

太魯閣號火車肇事與疫苗不足釀成疫病惡化，有異曲同工之妙，就是人謀不臧，別將運輸移禍運氣，火車誤點司空見慣，但誤點可能在劫難逃，也可能躲過一劫，人為事故豈能一味歸咎運氣不好。賭博輸錢，走路摔跤，警察開槍流彈誤傷孕婦，有運氣也有不小心成分，鄭捷在捷運車廂瘋狂砍人，乘客早一班晚一班，命運改觀；鐵路警察殉職，他不分發鐵路警察甚至不派在該轄區路段，殉職也許別人，或者其他員警能順利壓制也說不定。

古天災罪及三公，今台鐵人禍推諉乘客運氣太背，政府的意思是旅客上車前不妨翻翻黃曆參考良辰吉日，或廟宇求個平安符護身嗎？

（作者為退休公務員）

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