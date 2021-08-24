民進黨一向自豪於年輕族群的支持，但根據台灣民意基金會最新民調，蔡英文總統在年輕人（20～24歲）的支持度上，已從去年5月93%的高峰墜落，8月的最新調查只有45%。將近4成年輕支持者對民進黨「幻滅」，應該不是單一事件的影響，而是多個骨牌疊積的結果。

年輕支持者對民進黨幻滅

民進黨在野時期，將「勞權」無限上綱，但是執政之後，「一例一休」的自我反覆，蔡英文「你去跟你老闆說」的輕蔑，讓年輕人瞠目結舌，2018選舉民進黨大敗。執政5年，勞工薪資偏低的問題未改善，民進黨說自己「連續5年調漲基本工資」，但那是名目薪資的增加，根據勞動部「國際勞動統計」，從2016到2018年，台灣實質薪資成長5.27%，低於南韓的11.26%，新加坡的12.20%，僅略高於香港的5.22%。

眾所皆知，2014年後香港經濟因為社會運動而內耗空轉、投資卻步，民進黨執政下的實質薪資成長，居然只能跟同時期的香港半斤八兩，這算是好成績嗎？更不要說，年輕族群最重視的「居住正義」，蔡總統選前承諾8年興建20萬戶社會住宅，現在即使把「興建中」的都算進來，也只有4萬6439戶。

社會住宅供給不足，房價自然節節升高。根據國泰房地產指數，今年第2季，六都加新竹，除了新北市之外，房價全部創下歷史新高；再加上貧富差距連續3年擴大，去年的五等分位差距6.13倍，創下8年新高，這都讓社會底層面臨更嚴峻的壓力。

從政策面看，在實質薪資、貧富差距、居住正義方面，蔡政府繳出的是「不及格」的成績單。年輕族群重視的是未來，不一定那麼在乎眼前的生活條件，只要執政者站在正義的一邊，理念的一邊，國家社會未來有希望，他們還是會力挺。但民進黨上任以來種種雙重標準再也配不上「正義」的形象，才是讓青年寒心的。

要講民進黨的「雙標」，真的是族繁不及備載。舉其大者，有關萊豬進口政策，「牛豬分離」是民進黨在野時期的堅持，當時蔡英文如何呼籲馬英九「硬起來」，呼籲「牛豬分離不能退讓」，網路上都還留有影片，結果現在呢？不是當年的蔡英文欺騙，就是現在的蔡英文說謊，年輕族群要如何再信任民進黨？

同樣地，「把公投放出鳥籠」也是民進黨一貫的主張；從蔡同榮到林義雄，公投都是民進黨的神主牌。如今只因為2018年被直接民意否定，民進黨就把公投關進更小的鐵籠，「電子連署系統」3年半還沒有建置完成。

民進黨的謊言一一被拆穿

「藻礁永存」也是民進黨與社運團體漸行漸遠的一個縮影。有些當年的社運人士進了民進黨政府當官，有些人繼續堅持理念，站到了民進黨的對立面。潘忠政、蘇偉碩、陳培哲都曾是與民進黨併肩作戰的戰友，如今只因為批評政府，就成為民進黨側翼抹黑抹紅的對象，年輕人看在眼裡，怎麼會不寒心？

最大的謊言，莫過於「台灣獨立」。民進黨從黨外時代就開始主張台獨，立黨後把台獨放進黨綱，期能垂範後人。但民進黨長期以來高懸《台獨黨綱》，卻敢說不敢做，1999年眼見有機會得到總統大位，就用《台灣前途決議文》自圓其說。民進黨兩度執政都證明「台獨做不到」，等於承認騙了台灣人民35年。

為什麼許多原本支持民進黨的年輕人，隨著自己生命增加厚度後改變了想法？原因很簡單，人在不同的生命階段會有不同的價值取向，年輕時堅持理想，願意衝撞；成家立業、為人父母之後，會希望給孩子一個「和平安全」的家園；再等到孩子大一點，面臨柴米油鹽醬醋茶的壓力，自然更為務實。

政黨不能欺騙所有人於永久。過去民進黨利用年輕人的理想性取得政權，現在謊言一一被拆穿，僅管年輕族群還是支持民進黨的較多，但破口已然成形，每一天，都會有人「覺醒」，感慨自己的被人利用。

這就像一句古早的廣告台詞，「幻滅是成長的開始」，民進黨有再多的側翼，也只能騙人民一次。