本土疫苗高端甫開打，就連續出現多起疑似不良反應事件。其中最令外界唏噓的是網路作家陸之駿，他在823施打後，還在臉書表示，很榮幸一家3口都和蔡總統同一梯打高端，並表示支持經科學證實最有效也最安全的高端疫苗。不料，24日早上出現不適症狀，在送醫到院前就已經死亡。

陸之駿在藝文界小有知名度，猝死後文友紛紛發文哀悼。儘管目前仍難斷定陸之駿的死亡與施打疫苗是否有直接關聯，但眾所周知，高端是一支連二期解盲都沒有完成的半成品疫苗，品質又不見得很穩定，民眾當然會有疑慮。

面對外界的質疑與憂慮，中央疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎表示，接種高端後一定會看到嚴重不良事件、一定會有人嚴重過敏、一定會有人神經麻痺、一定會有人猝死…，這一連串的「一定」，顯示李秉穎對民眾接種高端疫苗後所發生的多起不良反應與死亡，根本毫不以為意，甚至還認為是理所當然。

民眾切身之痛的不幸事件，在李秉穎的心裡，恐怕連統計數字都談不上，因為他說，不應該隨便推論不良反應與接種高端疫苗「有因果關係」。

李秉穎說，高端最嚴重的不良反應（死亡）發生機率應為百萬分之一，問題是高端才施打了20多萬劑，就出現這麼多起事件，比例也太高了吧！就在李秉穎努力撇清高端與不良反應之間的關聯性時，24日新北又有一名39歲的男子接種後死亡，實在太嚇人了。

李秉穎說，高端被擴大檢視實在很不公平。不為民眾的不幸難過，卻為這支備受政府高層呵護的疫苗叫屈，李秉穎的冷漠甚至冷血，令人憤怒！