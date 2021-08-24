5月中旬爆發的疫情危機，不僅打亂台灣的社會、經濟與民生運作，造成超過萬人染疫、800多人不幸往生，更是徹底改變2020大選後的政黨政治結構。根據台灣民意基金會最新調查顯示，各政黨支持率依序為，民進黨支持率27.8%、國民黨20.2%、民眾黨10.3%。

整體來看，相較於選後至疫情前支持率動輒3至4成，民進黨支持率出現明顯下滑。不過對於在野力量變化的趨勢，就有不同看法。有人說，由於柯文哲新聞版面露出多、網路聲量大，因此民眾黨獲益最大，撿到槍，將超過國民黨成為最大在野黨。

但從疫情前後，4月與8月的數據對比來看，民眾黨的支持率僅從8.5%微升到10.3%，成長幅度其實相當有限；而國民黨雖然提升比例更小，確實未在疫情期間出現支持率大幅提升的情況，但是比對2020年大選後的數據，其實已然從12.5%到20.2%；同時期，民眾黨只從9.3%到10.3%。

從此來看，國民黨雖然在2個多月的疫情期間，支持率變動幅度不大，但從選後至今來看，卻是明顯提升，不僅是民眾黨兩倍之多，確保了第一大在野黨的位置，與民進黨的差距，更是從3成拉近到不到1成，形成藍綠平盤的趨勢。要知道在2020年2月，民進黨、國民黨與民眾黨的支持率分別是41.1%、12.5%和9.3%，當時的政黨結構很明顯就是綠營一黨獨大，藍很可能被白取而代之。

國民黨要一舉超過民進黨絕非易事，因為從台灣民意基金會的調查來看，從2016年選後至今，藍營只在韓流時的4個月裡，支持率是高於民進黨。

政黨基本盤有其穩定性和延續性，藍綠之間的選民也很難出現大規模流動。更可能出現政黨選民先轉為中間選民，進而再從中間選民轉為支持另一政黨的情況。也就是說，政黨支持者之間有其封閉性，而需要透過「中間選民」這個中介橋梁，來發生基本盤轉型的情況。

但通常來說，中間選民對政治的興趣遠低於政黨選民，以政大選研中心的數據來看，僅25.3%的中間選民對政治感興趣；沒興趣者則高達73.7%。對比來看，國民黨、民進黨與民眾黨支持者對政治感興趣的比例都是中間選民的2倍左右。

整體來說，政黨基本盤要翻轉，需靠中間選民，但中間選民對政治興趣卻不大，不易變化。從這個邏輯來看，就很清楚能明白，為何需要透過選舉或公投等大型政治運動，才能在短時間內爭取大量中間選民認同轉向。因為選舉期間，中間選民將必然接收到大量政治資訊。

此次疫情危機，國民黨支持率雖然維持平盤，但政黨基本盤已出現有利藍營的重大變化。倘若採計民進黨、時代力量與基進黨的泛綠基本盤，從4月到8月，支持率是從40.3%下降到32.5%；中間選民則從28.7%成長到36%。出現無色選民多於泛綠選民的情形。

因此從政黨結構轉型來看，其實已經出現第一階段，也就是大量政黨選民轉為中間選民的情況，這對在野陣營是極為有利的。而如何爭取，則就是藍白陣營，將要在第二階段的選舉或公投，兵家相爭之處。

（作者為國民黨青年部主任）