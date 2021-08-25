對於第二批完訓的葉常棣和第三批完訓的張立義來說，雖然已婚但因眷屬分別住在新竹與屏東，也就未遷入「山頂村」。

吳載堯是第三批完訓成員吳載熙（於民國五十五年訓練中殉職）的弟弟，他的印象中：「婚後大哥住在桃園龜山的建國一村（山頂村），專供三十五中隊飛行人員居住的房舍。美方也餽贈了一部大冰箱及冷氣機作為結婚禮物。山頂村的房舍都是獨立建築，四周有圍牆，外部有院子，內部有大客廳、兩間臥室，一個廚房及儲藏室，在當時是十分高級的建築。美方提供一部車子供大家上下班之用，每天早上大家由龜山出發到桃園基地，下午一起搭車回家。」

至於民國五十四年（西元一九六五年）在美完訓的第四批飛行員，則有莊人亮、劉宅崇、余清長等三人。當三人要遷入眷村時，現成眷舍就已不夠分配了。根據莊人亮的回憶：「總部只規劃一處空地給我，我便雇工蓋了一幢平房供家人居住。當時楊世駒、王太佑也都還住在山頂村。」入住村內，莊人亮就與余清長比鄰。

沈宗李和王濤是第七批完訓的成員，兩家亦比鄰而居。在沈宗李的記憶裡：「山頂村雖然也是眷舍，但房舍面積較大，內部全由每戶自行設計規劃。」

然而，民國六十年（西元一九七一年）第八批完訓的成員邱松州欲申請入住時，就已經沒有眷舍與空餘的土地──他只能選擇全家在桃園賃屋居住。因此，並非每位「黑貓中隊」的成員，都能入住這個眷村。至於，未婚的飛行員，想當然耳，就必須住機場的基地單身飛行員宿舍內了！

撰寫《黑貓中隊──七萬呎飛行紀事》的沈麗文是沈宗李千金，她與邱松州的千金邱怡華合作，由邱怡華手繪書中插畫（該書編輯為繆沛倫先生）。沈麗文在書中說到：「在五○年代，美國一般軍官的月薪約為美金六百元，而U-2飛行員則是兩千五百美金。」但話鋒一轉，她說：「至於台灣方面，中情局也比照美國U-2飛行員的薪水，固定撥給空軍，但事實上飛行員並不曾領到這麼多錢，只不過比當時一般飛行員四千塊台幣（約合美金一百元）的月薪，再多領個台幣四千四百元的加給而已。」話雖如此，但這在當時的台灣，已經算是極高薪資了！

事實上，「黑貓中隊」飛行員的月薪，在台灣的確相對優渥。沈麗文也說：「桃園山頂村，一直到一九六九年，終於有了第一台彩色電視機。沈宗李花了大約一萬元台幣，帶回一台日立（HITACHI）電視，因為是美軍供應的物資，比一般店裡賣得便宜。」

「黑貓中隊」飛行員所駕駛的U-2機，是美國所研發出來，乃當時最尖端的高空偵察機；然而，其失事率高，加上容易被中共飛彈攻擊，種種因素，造成飛行員的殉職事件頻傳；所以，它也是中華民國犧牲優秀飛行員最慘重的中隊（包含於赴美受訓期間與執行勤務中喪生者）。於是，這個眷村也有了「寡婦村」的稱號。

楊世駒就說：「除了民國五十九年十一月於桃園基地失事的黃七賢之外，其餘九人都是在我副隊長和隊長任內殉職的。每當接到有人犧牲的消息，我就將訊息告訴總部，然後帶著一些禮品到烈士家中慰問。其實，當家屬看到前一天駐隊裡應隔天回家休息的親人，突然變成隊上長官來探望，就已經心裡有數了，悲傷萬分自不在話下。不過，看在其他隊員眼裡，卻也感同身受，因為也許哪天自己的家屬也變成被慰問的對象！除了隊上人員的慰訪外，經國先生也會輕車簡從地搭著吉普車，到遺眷家中拜訪。例如吳載熙殉職後，他就去過吳家數次。」吳載堯對於哥哥吳載熙的犧牲，也頗為感慨地說：「冰箱、電視機等家電一應俱全，全是美國進口，也配給有公務車；不過，優渥的背後竟得付出如此高昂的代價。」（待續）