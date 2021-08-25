但是蔣氏父子對共產黨的怨恨太深，蔣經國也已病重，他已睜不開眼看到中國將有的變化。他堅持了「三不」：「不接觸，不談判，不妥協」。對中國提出的「三通」建議，通商、通航、通郵，他一概拒絕。他把中國說成是鐵幕，但當鐵幕把門打開時，他把自己的門關得緊緊的。

這段五千公尺的水道，仍是凍得死死的，仍是令世界上看守最嚴的疆界，仍自稱是世界反攻的前哨。

但那些追隨他們父子來到台灣的中國人不能再等了，他們經過香港偷偷回去看分別了三四十年的家人。蔣介石沒能實現帶他們回去的誓言，他們在有生之年要回去看看。或者他們的兒子回去了，告訴大陸的家人，他不能回來了，他死了，葬在台灣。

一九八八年，蔣經國死了，他最後承認了事實，開放了老兵回大陸探親。只有老兵，還要有大陸的近親證明，其他觀光、經商仍嚴格禁止，然是不准接觸。但人民不再遵守政府的約束，他們自行前往大陸，無視政府的懲罰和阻擾。就在這種不合法的情況下，台灣在九十年代去了大陸一千三百萬人次，大陸只獲准來了三十萬人次。台灣從大陸每年賺二百億美金，其所有外匯存底都是通過與中國的貿易而來。台商在大陸有四萬家工廠，而這還是台灣政府堅決反對的結果。

蔣經國的兒子們也曾回到他們在大陸的家鄉，他們還曾考慮把父親的遺體運回中國安葬，畢竟，那還是「暫厝」在台灣。但為了不給人們台灣獨立的聯想，這件事終未進行。

蔣氏父子，如同金門、馬祖，也成了兩岸的臍帶。也是個人質。

台灣政府，仍然拒絕三通。台北到上海，不是兩小時，而是要一天，要經過香港轉機。

咫尺天涯門對門，最近的反成了最遠的了。金門到廈門，要繞道台北、香港，要兩天。而其直線距離，坐船本來才只要四十分鐘。

自從五十年前的那場古寧頭戰役以來，他們已與家人，幾乎越海看得到的家人，分離得太久了。

在廈門的鼓浪嶼，一個不准用汽車的美麗小島，豎著一個巨大的雕像，遙望著台灣海峽。鄭成功，一個四百年前帶領他的福建同鄉，經過金門，登陸台灣，把台灣劃入中國版圖的民族英雄。在台灣台南，有他建的安平古堡及祀奉他的延平郡王祠。金門與廈門，原是一衣帶水，同在一個生活圈的地區。兩門同屬福建省同安縣，所以，他們說是同家族、同感情。一九四九年，有人或去廈門買瓶醬油，或來金門看個朋友，突然炮聲一響，他們就與家人永遠分離了。約有五千金門人被截留在廈門，再也不得返家。廈門還有望夫村，她們的丈夫出門到金門打漁或辦事，再也沒有回來，一個村子都是如此。

以前，金門人要出去看世界，去考科舉，當然是經過廈門。現在，他們的出路被封死了，他們也不能隨便去台灣，他們要做一名駐守在反攻前哨的幸福人民。年輕人被編入自衛隊，他們不准有收音機，不准有籃球，怕游水到對岸。

就如同地震斷層從家中通過，金門廈門被硬生生的分成兩半，一九五八年，他們還互投砲彈，去炸他們在對門的親人。

作為一個「光榮」的陣地，在一九八八年台灣政治解嚴後許多年，金門仍處在軍事管制狀態。它的存在，似乎就是為了島上龐大的駐軍，駐軍最多時曾達到十萬人。金門人靠這股大軍的消費維持其經濟，其傳統的生活完全改變了。年輕人大量移到台灣去討生活。當台灣在誇耀她比大陸富足的生活時，金門卻遠遠落後於廈門。廈門，成了中國改革開放的經濟特區之一，沿海的高樓取代了碉堡，當年佈滿地雷的海灘，已經成了遊人休憩的景點。台灣的遊客，包括金門人，來這裡眺望他們的家鄉，他們的最前線，他們那已快忘的大標語。

金門，仍沒有改變。

終於，一九九四年，金門也解除了戰地政務，他們可以選舉他們的縣長。前縣長陳水在原來是個政戰軍官，後被軍方指派當縣長。現在，他憑的是選票，他要為長久沈默的金門人說點話，他們要出去，他們要開門。

金門，被政府劃為國家公園，軍隊撤走了大半，市面蕭條了。被軍管軍養了太久，他們不知如何自立了，他們想搞觀光，但不能去大陸，金門變成了一條死巷子，台灣的觀光客也不來了。

台灣的中國定位在劇烈改變，這次不是美國人，是台灣人提出來放棄金馬的意見，他們說：把防衛線拉到海峽中線來，把金馬還給中國，台灣不是中國。

金馬人掌握不了自己的政治命運，但她可以去改變她的經濟命運，他們與廈門展開了商品交易。金門出海的漁船，不再帶漁網，而帶人民幣。他們不但買魚，還買一切生活用品，甚至家電，這些都在駐軍的槍尖下進行。它是走私，是非法，但完全公開，它被稱為「小額貿易」。金門，已完全融入了廈門的生活圈，馬祖，則是福州的生活圈。

人們開始在這窄窄的水域來往，他們回去看親人。沒有親人找一個親人，很多金門人在廈門找到了家。雖然，他還不時回到金門的家。「宅急便」，四十分鐘。

但是，誰公然同政府的禁令挑戰，仍會被起訴，如這些金馬的縣議員們，他們都被視同罪犯。（待續）