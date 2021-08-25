下午六點，夏日北京的燥熱漸漸褪去，溫度宜人。行人和車輛的節奏變慢了，不再像早上那樣急切。夕陽投射在柏油馬路上，一灘金色。我在裡面看到了自己被拉長的影子。

幾個工人下班了，稀稀落落走在人行道上，他們準備去拐角的飯店吃飯。真好啊，一天過去，工作進度又前進了點兒，吃飯一定更香了。而蹲守在附近的我，一無所獲，只有疲憊和喪氣。

開啟實習記者生涯的第二十二天，我第一次出來踩點。

我的選題是「普通老年人的一頓飯」，所以我選了三個社區老年食堂踩點，按編輯的要求，進行前採工作。得到出外勤的允許後，我一陣竊喜，想著不用被禁錮在辦公室，終於可以自由下班了。

但現實狀況百出。

九點半，我意氣風發地從住處出發，奔向第一個地點。在地鐵上，我翹起腿，架著本子，寫下了我想瞭解的內容。寫完後，我抬頭看了看地鐵站點提示，閃著紅紅綠綠的燈，這會兒手機顯示十點半，「還有好幾個站」，我很擔心錯過飯點，錯失採訪對象。

事實證明，錯過飯點並不是我的煩惱。

十一點，我到達第一個目的地。社區門口站著一個保安，我在遠處小心觀望了幾秒鐘，不敢久站注視，這樣很容易被列為可疑人員。

在目睹一個戴著鏈家工作牌的人泰然自若走進鐵門後，我也故作大方地走進去了。我在社區裡轉了十分鐘也沒看到任何像食堂的建築，無奈之下，我又只好夾著尾巴心虛地問面善的居民。我順著他指的方向走過去，看到了一個坐落在角落裡的偏屋，緊挨在旁邊的小屋子外面撐開了一把五顏六色的太陽傘，攤子上的西瓜在傘下顯得更紅了。我沒看到任何有關「食堂」的標示，這真的是食堂嗎？直到我看到拿著飯盒的叔叔，扒開了防蚊子的門簾，我才遲疑地跟著進去。

啊，真是另一片天地。外面暑熱炎炎，裡面灌滿了空調的涼意，還飄著飯菜香。第二道門的牆上寫著「老年餐桌」，看到這個牌子，我放下心了，似乎完成了任務。食堂很小，靠牆兩邊擺著四張桌子，每張桌子上還擺著隔離板，隔出了四個小方格。疫情防控工作做得很實在。

東張西望的我排進了打飯的隊伍裡，前後是叔叔阿姨，還有一兩個穿著襯衫西褲的鏈家人。沒有看到老人，我開始灰心了。沒有老年人，我在本子上寫下的想要瞭解的內容，根本無處下手。我打算點一份飯菜，坐下來慢慢吃，慢慢等。

有個衣著整潔，頭髮花白的老奶奶提著環保袋進來了。她利落地拿出飯盒，跟食堂的阿姨熟絡地打著招呼，儼然是老熟人。我不敢上去跟老奶奶搭話，我能想到的下場只有兩種：被臭罵一頓，自顧自走開；遲疑看看我，就像看著神經病和騙子，不作回應，自顧自走開。哪種反應都讓我難受，我只好放棄，埋頭吃飯。

還沒進入正式的工作環節，我就開始灰心喪氣，深感疲憊。這時候，一個戴著黃色工帽的工人進來了，瘦小的身軀上套著的迷彩服灰灰的。他兩隻手捧著圓形的塑料透明飯盒，飯盒上面印著一些橘色的卡通人物。他捧著飯盒，認真地站在黃色間距線外。一個阿姨在他後面進門，被門外的工作人員催促著排隊，這個阿姨一下子越過這個工人，排到了間距線中間。他有點不知所措，低頭看了看自己的透明飯盒，然後跟著隊伍前進。

我決定快點吃完，趕著飯點去另一個區的街道。從涼快的食堂出來後，時間已經是十二點十幾分了。我倒了一趟地鐵，花了一個小時到了另一個區。出了地鐵站，我騎著共享自行車，在明晃晃的陽光裡奔向第二個目的地。

這個地方給我的打擊更大。我甚至沒有找到這個街道的老年食堂，在詢問附近的保安無果後，我站在樹蔭裡發呆了一刻鐘。

「好沒意思啊，我這是在幹什麼？」這樣的問句反覆敲擊著我的大腦。好睏。我走進辦事處的大廳，在角落的一排椅子上瞇了兩分鐘。最後是編輯的信息把我震醒的——怎麼樣了？晚上給我匯報一下進度，我誠惶誠恐地把目前大不妙的情況給她匯報。

沒有任何成果，解釋有什麼意義呢。沒有。我從椅子上坐起來，鐵椅子的靠背撞到了後排的桌子，保安放在上面的水瓶震了一震。我起身，去往第三個地方。

這次重整出發，花了我兩個小時。北京怎麼這麼大呢，我喜歡不起來。

果然是一二環內的四號線，人氣很旺。走出地鐵車廂，我抬頭看到了「安河橋北」的指示牌，原來聽了那麼久的《安河橋》就在不遠的地方啊。我暗想，閒了一定要去歌裡唱的地方看看。

下了地鐵後，我走在更有京城氣息的，人來人往的二環街道，這會兒，緊張的心情暫時被我擱置，我的目光被眼前的人和街道吸引。

人來人往的大街上貼了一則徵婚廣告。等我六點再回來的時候，就被撕掉了

這個社區的老年食堂叫做「助老驛站」，從門口的送餐車看出來，它的體系比第一個食堂更完備。

三點半，遠不到吃飯的點，我打著太陽傘站在狹窄的街道上，看到了門口貼的告示，「8月3日到8月18日疫情期間，不允許堂食」。我垂頭喪氣，沒有採訪對象，這一趟也失敗了啊。

我走進附近的一個老小區。小區門口放著兩張格格不入的公園長椅，椅子上坐著兩個非常蒼老的爺爺奶奶，我在門口猶豫，要不要過去打擾。「不能再這樣盯著他們看了，顯得太可疑了。」我想著，雙腿比大腦的反應更迅速，向他們走去。

老奶奶和老爺爺同時轉頭，冷酷的神色中帶著幾分疑惑。我頓時陣腳大亂，問：「我能坐在這裡嗎？」老爺爺緩緩點頭，頭頂花白稀疏的頭髮微微擺動。

過了一兩分鐘，我剛鼓起勇氣想開口聊點兒什麼。稍微年輕的奶奶就站起來了，接著爺爺也用手拐慢吞吞地把身體從椅子上撐起來了。他弓著背，步子細碎滯緩。我問他需不需要幫忙，他指著耳朵，示意自己聽不清。我懂他的意思了，於是不再說話，傻呆呆坐著，看他們走開了。

我老了也會變成這樣嗎？我仰頭歎氣，即使如此，這一刻也好想變成一個安享晚年的老人。

我決心找到一兩個老人攀談。「工作必須要有點進展。」於是，街口就出現了一個來回徘徊的可疑女子。

我在公交車站跟一個老爺爺聊了幾句。車來了，我對他說拜拜，他在幾個要上車的中年人中間，對我揮了揮手。

四號線地鐵人滿為患，我在換乘後較為空餘的十三號線上找到了位置。我把這一天的工作細細地打在對話框裡，忐忑地等待編輯的回復。編輯表示理解，「這種是要去幾次才行。」鬆了一口氣。心情瞬間雀躍，雖然成為實習記者後的第一次踩點有點失敗。（海月水母/北京）

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