海巡署日前查獲一艘漁船走私154隻品種貓，因來源不明又未經檢疫，諷刺的在國際流浪動物日當天全數遭安樂死，引爆社會輿論撻伐。

在今天21世紀的台灣，沒有人會承認我們是一個不文明的社會。相反地，過去3、40年的經濟發展與民主化，我們始終相信我們是一個高度文明的現代化國家。但是事實真的是如此嗎？

文明是一種精神、一種情操、一種道德勇氣與對生命價值的堅持。甘地曾經說過一句很有名的話：「一個國家的偉大與文明道德進步的程度，端看他如何對待動物。」台灣動保的路，坎坎坷坷地走了2、30年，我們今天，真的可以驕傲的宣稱，我們是一個文明的國家嗎？

《動物保護法》在台灣，是一塊文明的遮羞布，是一個誇大其詞的廣告看板，是一種讓那個毫無誠意的政府吃了可以自嗨的興奮劑。

不信嗎？我們可以問問我們偉大的農委會，在《動保法》實施以後：有多少人因為虐待動物被判刑？有多少人因非法繁殖、走私被查封起訴？有多少人因不當販賣使用捕獸夾被逮捕？有多少人因惡意棄養被懲罰？在所謂的「零安樂死」之後，現在的收容所裡面，有多少流浪動物是過著生不如死的日子？

我們的生命教育，從來是落後的，可是那不是教育部所關心的，因為教育孩子對任何生命有一種起碼的尊重，那是沒有選票的。唯有去炒作所謂的本土意識，才可以衝出基本盤的選票。

我們的立法執法，從來是不完善的，可是那不是立法院所關切的，因為落實法則嚴格執行，去保護動物的生存權，那是沒有選票的。唯有去炒作所謂的轉型正義，才可以激發支持者的熱情。

我們的資源分配，從來是不公平的，可是那不是行政院所在意的，因為據實編列預算，追蹤執行進度，改善收容所環境，宣導領養代替購買，取締非法繁殖走私，嚴懲不當棄養，那是沒有選票的。

我們的政府施政，從來不是在投資未來，而是在炒短線獲利了結，可是那不是總統所在乎的，因為攬權奪利，剷除異己，鞏固政權，一家天下才是現在的領導者所念茲在茲的。

所以我們是一個文明的社會嗎？文明不僅僅是城市化、工業化、民主化；文明，更是一種對生命自發的尊重，一種對土地自省的謙卑，一種對歷史不卑不亢的理解與反思。

面對一個不斷強大的中國，我們如何能夠驕傲的抬頭挺胸，證明我們的制度，是一個更好的制度？我們的民主選舉已經是一個笑話，我們的經濟已經坐困危城，我們的競爭力已經每下愈況。

今天，唯有文明與善良，才是真正的台灣價值。當有一天，所有在台灣的毛小孩，都可以免於被虐待、被棄養；當有一天，在台灣的每一個角落，都看不到無家可歸的浪浪，我們才可以驕傲地對其他所有華人的社會說，我們是一個比你們偉大的國家。

（本文作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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