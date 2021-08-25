高端疫苗開始施打，約一百萬人登記接受施打，總統蔡英文也現出手臂，結果第二天就傳出網路作家陸之駿施打後身體不適、送醫後不治的意外。陸之駿的死因還在調查中，而疫苗施打本來就有致命風險，但比較致命的不是疫苗，而是陸之駿的邏輯思維。

陸之駿在6月25日臉書貼文中指出，打疫苗是一種國民義務、攸關國家安全，如果施打疫苗發生不幸，就算是為病毒獻祭。這樣的思維不只危險，也很要命。疫苗的施打與否是個人的選擇，選擇不施打疫苗的人自然要去面對疾病與疫情的風險，政府要做的就是確保疫苗的品質安全與否，以及如何便利人民選擇施打哪種疫苗，這也是日本與歐盟等國的政策。政府要做的只有把關與便民兩件事情，政府要提供人民相關資訊與誘因，而不是把人民逼來打疫苗。

結果陸之駿把疫苗施打當成國民義務，而不去討論政府的把關與責任角色，這不但和他過去從黨外以來挑戰執政者的立場大相逕庭，也用國家安全為由否定了人民的想法自由與選擇權，甚至用以病毒獻祭為由掩蓋了高端疫苗的風險性與缺乏科學驗證性，因為高端疫苗或是聯亞疫苗至今還沒有在醫學期刊發表過任何成果，也無從驗證。結果陸之駿就因為自己的思慮錯誤，送掉自己的性命。

世人都說人死為大，但亡者的思想和行為是可以討論的。而且陸之駿無論如何，還是死在自己相信的事物，這比蔡丁貴這種叫大家打國產疫苗，卻跑去美國打疫苗的人要強太多了！

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