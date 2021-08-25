疫情當前，檯面下的政治角力仍然每天進行，除了國民黨的黨主席選舉外，民進黨內的人事角力也在推拉之中。近日網路群組廣傳一份九月即將由鄭文燦領軍組閣的名單，蘇嘉全與林右昌等人都列名其中，引發朝野關注，總統府立即反駁了這個名單。內閣改組的傳聞又一次甚囂塵上。

蘇貞昌擔任行政院長的功能性，除了讓行政院施政貼近民意、協助蔡英文總統連任之外，平衡黨內派系也是一個重點。蘇貞昌對各派系人事索求不假辭色，對英系同樣不假辭色，雖有助於蔡英文權力定於一尊，黨內卻反彈不已。原內定立法院新會期內閣全面改組，但因為疫情影響，蘇貞昌得以續任，但又因為五倍券振興計畫政策失當，黨內又找到一個趕走蘇貞昌的理由。

蔡英文與蘇貞昌不和人盡皆知，這次也讓蔡英文開始新的人事構想，所以林佳龍等派系領袖也多有和蔡英文面談，畢竟蘇貞昌長期在任，會成為他選總統的一個好基礎，成為後英時代的變數。

如果按照傳聞規劃，鄭文燦與林右昌等人入閣，雖然有助於派系平衡和栽培鄭文燦，但在明年大選將至，基隆與桃園等地一旦由代理市長當家，就有可能重蹈高雄覆轍敗選，這是蔡英文不樂見的。另外，十二月的公投如果民進黨敗選，九月推出的閣揆有可能變成短命內閣，也會影響執政穩定。

看起來蘇貞昌的內閣可以做到年底，但這一百多天的任期，黨內外的夾攻肯定更猛烈，風雨飄搖是可想而知的。

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