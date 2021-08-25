我們有兩位駐外代表，咱們尊他們為｢大使｣，平常看不見蹤影，出了事，不是猛替駐在國講話、揭自己瘡疤，就是拚命把功勞往自己身上攬，搶別人栽種的果子。

前面那位｢助日代表｣不說了，大家了然於心，我們來談談這位不幹正經事兒的｢大使｣，說他不幹正經事一點沒冤枉他，只會唱RAP，在台上又蹦又跳、有模有樣，給他鼓鼓掌。

身為駐BNT疫苗生產國代表，台灣缺疫苗，謝志偉不聞不問、不理不睬，等人家郭董和台積電費了牛勁爭取到了BNT，他馬上跳出來，說自己運籌帷幄，費了半年功夫終於拿到疫苗。說得臉不紅氣不喘，國內老百姓卻個個傻眼，他到底做了什麼？

高端開始施打，他又說話了，「高端再打下去，恐怕會出人命」，大家以為他良心發現或吃了誠實豆沙包，結果人家是反諷法，｢因為我聼到有人說『我們污衊了半天，竟然還是有這麼多人打高端，簡直是要把我氣死！』」你說這是大使該說的話嗎？

不過他的話還真靈，貼文3小時後國內果然出現接種高端疫苗後首例死亡個案，你說他掃不掃把？

不幹正事只會耍嘴皮子，我們要這種｢代表｣幹嘛？到底誰能管管他，但千萬別叫他回來，我們不想看他跳RAP！

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