高端疫苗正式開打，為了表達力挺決心，總統蔡英文及綠營政治人物、挺綠名嘴紛紛前往接種並曬出接種卡，媒體也很配合的曝光這些名人接種後的「無不良反應」，歡慶高端開打但卻沒人回過頭來在乎施打後的抵抗力，這豈是疫苗注射的主要目的？

但凡是疫苗注射，就一定有風險存在，兩天來就發生了兩起注射高端疫苗後的死亡案例，一位是立場偏綠的網路專欄作家陸之駿，另一位則是新北市的39歲男子。

正如同衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎的說明，幾十萬人去打高端一定會看到嚴重不良事件，一定會有人猝死、嚴重過敏、神經麻痺等不良反應。實際上我們也看到國內有施打AZ、莫德納疫苗後的不良反應甚至死亡案例，這都是疫苗注射的風險，但高端的最大問題不就是沒有完整的三期臨床、完整的風險揭露及效用說明嗎？

陸姓作家生前力挺國產疫苗，也曾發文表示「萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒『獻祭』」，未料竟一語成讖，在相驗結果出來前，我們不能視其為因果，但面對臨床數據不完全，倉促開打的高端疫苗，一有任何狀況是動輒得咎，更何況是被視為國家重要資產的國產疫苗研發，實驗及施打更應該要萬分謹慎，才能讓民眾打得安心！

實際上疫苗施打正如同投資，都具有風險，但大家都知道投資商品的廣告最後一定有「申購前應詳閱公開說明書」的警語，投資失敗是輸錢，還可以東山再起。但沒有公開說明書的高端疫苗，施打失敗卻絕不會只是賠錢了事！

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